Aracely Arámbula presume foto con Alex de la Madrid, su pareja en La Rebelión de las Esposas

Tras casi dos años alejada de la pantalla chica, la actriz Aracely Arámbula ¡está de vuelta! pero no para hacer la tercera parte de "La Doña" o cualquier otra telenovela, si no para dar vida a una esposa rebelde en una serie , cuyos detalles ya han sido revelados; se trata de la serie " La Rebelión de las Esposas " y tras dar algunas pistas, 'la Chule' ha presentado a Alex de la Madrid , actor con quien hará pareja en dicho proyecto.

Y luego de compartir las primeras imágenes con el actor, Aracely Arámbula compartió una postal oficial de su marido en ficción a través de su cuenta de Instagram, que se ha vuelto desde hace mucho, su fiel contador de historias.

'La Chule', también presentó a los personajes que encarnarán en la serie, que prometen divertir a todo el mundo. Pues mientras ella sea Mónica , Alex de la Madrid dará vida a Mauricio ; asi se leen las primeras lineas de la descripcion:

"Trabajando con mucho AMOR para ustedes, aquí les presento a mi marido en 'La Rebelión de las Esposas' aquí Mauricio y Mónica... me encanta comenzar el año con este proyecto que me emociona muchísimo!!!".

Por otro lado, Aracely Arámbula dejó ver su emoción por regresar a los foros de televisión después de algún tiempo de confinamiento por la pandemia por el Covid-19. "Muy agradecida de volver al set después de un largo tiempo de pandemia en el que extrañé mucho actuar y hacer televisión para ustedes mi #Arafamilia bella".

Así mismo, dejó ver que está emocionada de volver a pisar los foros de grabación en los que en 2012-2013 hizo "La Patrona" junto a Christian Bach (QEPD) y el actor cubano Jorge Luis Pila: "#Feliz de coincidir de nuevo con mi Patrona bella @lavalentan, poder abrazarnos de nuevo y filmar para ustedes una historia que deseo de todo corazón les guste tanto como las otras, estoy disfrutando mucho tener esta oportunidad de hacer lo que tanto me gusta".

Incluso, la codiciada actriz destacó que no es la primera vez que hacen un proyecto juntos ella y Alex de la Madrid, pues después de algún tiempo, volvieron a coincidir; pues ya habían compartido créditos en "Soñadoras" (1998-1999) hace 23 años.

"Y me alegra muchísimo coincidir porque si lo planeamos no se da y qué alegría poder trabajar de nuevo mi adorado @alexdelamadrid, me rio tanto contigo, gozo las carcajadas!!! y que lindo después de tanto tiempo de un gran cariño y ahora reunidos aquí con nuestra 'Milletita' amada y nuestra 'Valen', qué bueno".

Por último, dejó ver su felicidad por empezar un nuevo año lleno de trabajo y deseando a sus seguidores mucha salud: "Amo este comienzo y deseo un 2022 lleno, primero que nada, de INFINITA SALUD y también deseo que esta serie les guste mucho porque la haremos con todo el corazón dejando parte de nuestra alma como siempre para llegar hasta ustedes y hasta el corazón de su hogar muy #agradecida y siempre mi cariño y AMOR para ustedes!!! #Losamo".

En tanto, el actor Alex de la Madrid, también compartió un par de postales con Aracely y reveló algunos detalles de la serie que próximamente estará al alcance del público.

"Ya podemos decir!!!! #LaRebelion... Con esta hermosura de mujer que después de tantos años nos toca coincidir, jugar y disfrutar esposa! Gracias mi amada @lavalentan. A toda la buena banda de #Elefantecglobal y @streampantaya... A nuestro Director @inakipenafiel Y todos los que forman parte de este increíble proyecto!... Muy pronto... Gracias mi @beresgo por todo este camino recorrido".

"Te adoro Marido !!! A reír y a gozar... y me tienes que pintar", se lee en respuesta al post de Aracely Arámbula.

Así que de acuerdo a lo revelado por Alex de la Madrid, "La Rebelión de las Esposas", será una serie producida por Gabriela Valentan y Elefantec Global , que se transmitirá a través de la compañía de streaming Pantaya y todo parece indicar que será este 2022 que se pueda ver dicha serie.

