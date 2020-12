Aracely Arámbula: “mi historia de amor con Luis Miguel fue como el Titanic”

La serie biográfica de ‘Luis Miguel’ está por estrenar su segunda temporada en Netflix, en donde conocemos no solo la vida artística del cantante, sino también todos sus romances, por lo que Aracely Arámbula quisiera que los televidentes conocieran la verdadera historia de amor entre ambos.

En entrevista con el programa de TV Azteca ‘Ventaneando’, la actriz, cantante y ex pareja de ‘El Sol de México’, expresó que su historia de amor fue muy hermosa que nadie podría creer, parecida al Titanic en cuanto a lo ‘bonito’.

“Es algo tan bonito que me gustaría que lo contaran tal cual es. Yo creo que me correspondería a mí y a él… Cuando hay una pareja debe de ser de mutuo acuerdo, para sacar las cosas buenas. No sé quién lo va a hacer, los escritores o la casa productora, pero espero que lo hagan muy lindo, si es que lo sacan, por fue una historia espectacular, que si se las cuento no la creen”, aseguró la actriz.

Añadió que sus dos hijos nacieron de un amor muy grande y hermoso, que el público y los medios de comunicación conocieron incluso por ‘boca’ del mismo Luis Miguel, quien fue el encargado de dar la noticia.

‘La Chule’ reveló que tiene recuerdos memorables con ‘Lusimi’, pues conserva fotografías y muchas historias junto a él, por eso comentó que le gustaría que la serie sobre el padre de sus hijos finalice antes por respeto a su privacidad con el intérprete de grandes éxitos como ‘La Incondicional’ o ‘Ahora te puedes marchar’.

“En las historias siempre meten fantasías, yo soy actriz, y me dedica a las series, siempre tiene que haber un poco de fantasía, de cosas, de dramas y un poquito de morbo, porque sobre todo de una serie, de una persona (Luis Miguel) con el que les fue bien en la primera, y de una persona tan importante”, dijo Arámbula.

Como madre, confesó que le toca el trabajo más complicado, ya que ha sido ella la que se ha encargado de cuidar a los hijos del ‘Sol’, siempre con todo el cariño y amor, y de cuidar su vida privada.

“Como mamá nadie quiere que expongan a tus hijos, y que especulen y que hablen. A todos nos gusta que hablen bonito de nuestros hijos, de su trabajo, de lo que quieran hacer”, comentó.

Aunque se le preguntó si en caso de que incluyeran a su personaje en la serie de ‘Luis Miguel’, qué es lo que no le gustaría ver sobre ella misma, mencionó al respecto que no quisiera ahondar en ese tema, porque no es prioridad en estos momentos.

Aracely Arámbula, estará estrenando una bioserie en el que encarnará el personaje de 'María Victoria', noticia que la tiene muy emocionada, ya que tiene una bonita relación con ella y su familia, a quienes adora.

Este fin de año, retomó su carrera musical, lanzando 'Malas Noticias', pese a que el 2020 ha sido muy complicado para el ambiente artistico, quiso sacar del cajón esta canción para todos sus seguidores.