Aracely Arámbula estaría en MasterChef como Anette Michel

Tras correr los rumores de que Anette Michel podría dejar de ser la conductora del exitoso programa de TV Azteca, MasterChef México, ahora se especula que quien podría sustituirla sería la actriz Aracely Arámbula, quien por años se ha dedicado a la actuación, aunque fue requerida para la celebración de fin de año 2020, situación que incluso le costó la beta de Televisa.

Sin embargo, fue la propia Anette Michel, quien en entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda en su programa "En casa de Mara" de YouTube, puso fin a las especulaciones con información de primera mano respecto al importante papel que juega en el reconocido reality show culinario de la televisión mexicana; por lo que por esta vez, no será Aracely Arámbula quien la pudiera sustituir.

Pues pese a que reveló que seguirá siendo la conductora, también dijo que no es la dueña de la producción y que todo podría cambiar en cualquier momento, además de otras revelaciones que hizo.

"Siempre en esta carrera lo único que está en secuencia es el vestuario porque cualquiera lo puede venir a hacer, si podría pasar porque es un proyecto del que yo no soy la dueña, lo he hecho desde el principio, pero si ellos deciden que quieren a otra conductora ellos lo pueden hacer".

Aunque también dijo la guapa Anette Michel, que este 2021, podría haber un cambio significativo en la programación de TV Azteca, prescindiendo de la transmisión del programa, motivo por el que la conductora y también actriz de "Al Norte del Corazón" (1997), estaría en busca de otro proyecto.

"Este año no se sabe si va a haber o no, hay muchos proyectos para cubrir el 2021 es posible que exista un MasterChef pero todavía no está cerrado. Normalmente las empresas deben de tener de principio a fin todo su calendario, a mí me dijeron este año no va a haber, pero está la posibilidad de que se haga uno al final", indicó la también actriz.

Así mismo, dijo que no ha recibido propuesta formal de ninguna parte para unirse a las filas de algún proyecto televisivo; sin embargo, ella busca uno que reúna los requisitos para mostrar su entrega en la televisión como lo sabe hacer.

"Tengo muchas ganas de estar en un proyecto en el que se te hace agua la boca por estar allí, en dónde, no importa, ya no es una cuestión de empresas… en donde me den la oportunidad de que me quieran, no quiero estar en un proyecto donde me metieron y mis compañeros digan 'ash'...".

Por otro lado dejó ver la nula posibilidad de que se puda sumar al elenco de los matutinos como "Hoy" de Televisa o "Venga la Alegría" de TV Azteca, empresa para la que trabaja, pues pese a su experiencia como conductora, Anette admitió que ya tienen a su elenco y sería muy difícil que la llamaran:

"Siento que son programas que están redondos, tienen a su familia completa, me parecería extraño, no sé si realmente me necesitarían".

Por lo que respecta a Aracely Arámbula, no hay que olvidar que es una fanática de la cocina, pues precisamente es muy amiga del Chef Benito Molina, quien por varias temporadas fue un rudo jurado de MasterChef México; lo que incluso, le podría valer para ser tomada en cuenta para una futura edición del programa. No obstante, por lo pronto, se encuentra más vigente que nunca en sus redes sociales y muy contenta con la gran aceptación que tiene en el público latino.