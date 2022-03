Aracely Arámbula alborota a fans tras grabaciones La Rebelión de las Esposas

Las grabaciones de "La Rebelión de las Esposas" están a todo babor y la actriz Aracely Arámbula ha emocionado a sus fans tras aparecer en medio del rodaje; pues aseguran que ya quieren ver la serie, cuya información ha sido un tanto hermética.

Pues son sólo unas imágenes en cuanto al elenco que la conforma y algo de información sobre la trama, la que ha sido compartida a través de redes sociales que están al pendiente de lo que sucede en torno a la esperada serie que protagoniza Aracely Arámbula y otras tres actrices: Ana Serradilla, Daniela Vega y Adriana Paz.

Y es que los fanáticos de 'la Chule' ya quieren ver lo que trae para ellos en su nuevo proyecto que esta vez obedece a una producción de Elefantec Global para Pantaya -compañía de straming-, y en la que actuarán Alex de la Madrid, Arap Bethke, Sergio Bonilla (hijo del actor Héctor Bonilla), Ricardo Kleinbaum, Luis Arrieta, Erick Guecha, Macarena García y la primera actriz Blanca Guerra.

En un reciente vídeo de la noche del miércoles, Aracely Arámbula dejó ver 'la fiesta' que arma junto a su equipo de trabajo y otros actores entre descansos de las grabaciones de "La Rebelión de las Esposas"; clip en el que se puede ver con sus dos mechones más rubios a los lados del rostro y luciendo más guapa cada vez.

"Awwwwwwwwww jajajajajaja Bruno y Olgui deberían protagonizar el próximo romance", se le en la descripción del post de Aracely Arámbula en su cuenta de Instagram, mientras se le escucha decir que no pueden decir mucho de qué se trata la serie, aunque a decir verdad, ya se ha ventilado de lo que se tratará la historia a través de redes sociales, perfiladas o dedicadas a investigar cualquier detalle sobre ésta y otras series.

En tanto, el "alborotadero" que ha causado Aracely Arámbula entre sus fans, es evidente toda vez que le confiesan su desesperación por ver "La Rebelión de las Esposas" que será estrenada hasta el tercer trimestre de este 2022; entre algunos comentarios se lee:

"Estoy ansiosa por saber de que se tratará La Rebelión", "Emocionada por ver la serie", "QUE GANAS DE VER LA SERIE YA!" o "Bendiciones en todo lo que venga". Y por supuesto, los piropos y halagadores comentarios no podían faltar tras su publicación:

"Cada día más bellaaaaaaa!!!", "Te amoooo", "Que feliz me pongo cuando te veo", "Te amo milllllll", "Que hermosa eres, Ara", "Que linda estás", "Explícame lo preciosa que estás", "Tan bella como siempre", "La más bella" o "Esos ojazos que me encantan", "Preciosaaa" y "YO TENGO UN AFICIE GRANDÍSIMO CONTIGO... por qué tan bella mamacita??".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!