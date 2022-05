Apple TV+ presenta 'Now and Then' oficialmente en una alfombra azul con Manolo Cardona

Con la previsión de convertirse en una de las series más importantes para el público juvenil y de habla hispana, Apple TV Plus presenta 'Now and Then', un thriller bilingüe que pretende revasar fronteras a través de su historia y luego de haber reunido a una gran cantidad de estrellas de la talla de Manolo Cardona, Jorge López, Jose María Yazpík y Marina de Tavira.

Después de la gala en la que las estrellas de televisión desfilaron por una alfombra azul realizada en la Ciudad de México en conocida plaza comercial para una importante cadena de cines mexicanos, fue presentado el primer episodio de 'Now and Then', una serie de drama y suspenso que verá su estreno en la plataforma de streaming de Apple TV+ el próximo 20 de mayo.

Manolo Cardona, quien es uno de los protagonistas, expresó durante su presentación que está emocionado por la oportunidad de entrar al streaming de Apple y que sea este, quien amplíe sus opciones de thriller y suspenso dentro de su catálogo, sin embargo apoya la idea de que el melodrama también tiene lo suyo sobre todo dentro de las producciones latinas.

"Es una serie trepidante y única, multicultural para Hispanoamérica y todo Estados Unidos, es bilingüe y es la primera gran apuesta de Apple en inglés y en español, que creo que, es algo que la gent4e va a disfrutar mucho. Es un thriller espectacular", menciona Cardona.

A la presentación del proyecto bilingüe de Bambú Producciones y Apple Originals, de los creadores de Ramón Campos y Gema R. Neira, llegaron Jorge López (Élite), Manolo Cardona (¿Quién Mató a Sara), Bruno Bichir (Mosquito Coast), Jack Duarte (Rebelde), Renata Vaca (Lady Rancho), Alonsian Vivancos (Club de Cuervos), Mariana de Tavira (Roma), Soledad Villamil (El Secreto de sus Ojos), José María Yazpík (Narcos: México), Claudia Ramírez (Te sigo amando), Mabel Cadena (El Baile de los 41), y muchas más.

El elenco de 'Now and Then' . Foto Jared Solís /EL DEBATE

Los actores hicieron énfasis en la importancia de que las producciones que incluyen actores latinos, comiencen a tomar importancia internacional. Algunos como Mabel Cadena, recalcaron lo especial que ha sido que Apple TV Plus voltee a ver producciones en español.

'Now and Then' cuenta con ocho episodios en total, el primero de ellos presentado en exclusiva para el elenco e invitados, en la pantalla de cine.

El lanzamiento internacional de este primer capítulo, será el 20 de mayo, solo dos días después de que Manolo Cardona estrene la última temporada de '¿Quién mató a Sara?'. La liberación de los siguientes episodios será de manera semanal, disponibles en la plataforma de streaming.

Bruno Bichir asistió a la presentación. Foto Jared Solís/ EL DEBATE

