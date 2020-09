Aparece CLON de Chespirito en Argentina, ¡el Chavo del 8 revive!

Recientemente se viralizó en redes sociales el asombroso parecido de un argentino con el fallecido actor de comedia mexicano Roberto Gómez Bolaños en su personaje de 'El Chavo del 8". Se trata de un rockero amante del Heavy metal, de nombre Phil Claudio Gonzales de acuerdo a su perfil de Facebook.

Entre los comentarios que se pueden leer en la red social de Mark Zuckerberg, figuran: "'El Chavo del 8' creció y se volvió metalero", "Que 'El Chavo del 8' metalero esté con ustedes", entre miles de comentarios más que desató dicha fotografía, de la cual, empezaron a generarse cientos de memes.

Y aunque la fotografía ya circula por todo Internet, curiosamente Phil tomó con humor dicho acontecimiento, por no todo los días se encuentra a alguien tan parecido a otra persona, y mucho menos a un famoso o famosa.

¿No se cansaron todavía? Hay muchas mas eh, me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojó ni mucho menos, ahora hay muchos pelotudos bardeando a los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo, es para reirse un poco, no para bardear. Esto para los giles que se zarpan porque alguna vez tuvieron algun problema conmigo y no se animaron a arreglarlo como hombres. Para los demas , todo bien. Un poco de humor para este momento de mierda.

Fue lo que expresó el ahora famoso cantante argentino de Heavy metal, al ver las miles de reacciones de la cantidad de usuarios de la red.

Y es que aunque el comediante no esté presente físicamente, su recuerdo va más allá de su sola presencia, pues las aventuras con las que crecieron chicos y grandes de la mano de personajes como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín, El Chómpiras, El Chaparrón Bonaparte, El Chanfle, Vicente Chambón, fueron todo un éxito; y entre una de las peculiaridades de estos nombres es que todos empiezan con el dígrafo "CH" además de los de otros personajes como La Chilindrina y La Chimoltrufia.

Pues todo se debe a que escribía como uno de los mejores escritores de todos los tiempos: Shakespeare. Y pese a sus emblemáticas frases características de sus personajes, la gente lo aceptó con gran humor y hasta la fecha, se siguen recordando.

Y aunque fue un extraodinario cómico mexicano, su éxito no hubiera sido posible sin la colaboración de los grandes actores, que colaboraron con ellos. El equipo que hizo con ellos, trascendió a la gloria y llegó a territorio Europeo, específicamente a España.

Por otro lado, toda Hispanoamérica, Estados Unidos y México fueron testigos de las ocurrencias de los personajes creados por Chespirito interpretados por estrellas como María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Angelines Fernández (Doña Cleotilde o La Bruja del 71), Ramón Valdés (Don Ramón), Rubén Aguirre (El Profesor Jirafales), Carlos Villagrán (Federico, mejor conocido como Quico), Florinda Meza (Doña Florinda/La Popis), Édgar Vivar (El Señor Barriga/Ñoño), Horacio Gómez Bolaños (Godínez) y Raúl Padilla (Jaimito el Cartero), entre otros.

La vida de Roberto Gómez Bolaños terminó un 28 de noviembre de 2014 a la edad de 85 años, víctima de graves problemas de salud de las vías respiratorias. Su deceso fue en su casa de Cancún, Quintana Roo. La actriz Florinda Meza, fue quien se encargó de dar a conocer la triste noticia a través de Twitter.

"Esta vez no es un rumor, un invento, una broma, se ha muerto mi esposo Roberto Gomez Bolaños. Te amo mi vida".

