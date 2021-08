Anya Taylor-Joy revivirá a Nosferatu en el remake de la película

Luego de triunfar con su papel de una ajedrecista prodigio en la exitosa mini serie “Gambito de dama”, Anya Taylor-Joy confirmó que prepara su participación en el remake de la clásica cinta de terror “Nosferatu”, la cual será dirigida por Robert Eggers.

La actriz estadounidense, de ascendencia argentina y española, dio a conocer en una entrevista con Los Angeles Times que su próximo proyecto será “revivir” a Nosferatu, el vampiro, en una nueva versión de la pelicula, de la cual todavía no sabe mucho.

Lo que sí está confirmado es que Anya Taylor-Joy, quien está nominada al Emmy por su papel en “Gambito de dama”, de Netflix, trabajará por tercera vez con Robert Eggers, con el que saltó al estrellato después de protagonizar el aclamado filme de terror “La bruja”, en 2015.

Además, la actriz de origen hispano estrenará el próximo año la película “The Northman”, también dirigida por Robert Eggers, donde compartió créditos con Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Alexander Skarsgård y Björk, misma que tiene como fecha de lanzamiento el 8 de abril de 2022.

Sobre el remake de “Nosferatu”, la cinta alemana muda que causó terror en 1922, Anya Taylor-Joy comentó que aunque sus amigos le aconsejaban tomarse un descanso, ella decidió decir sí a la cinta pues consideró que los personajes son muy interesantes, algo que la ha caracterizado pues suele interpretar papeles de este tipo.

"Pero los personajes son demasiado buenos. No sería capaz de lidiar con esto si no dijera 'sí'. No lo superaría. Prefiero ir por ello y hacer lo mejor que pueda", añadió Anya Taylor-Joy, cuyo talento no está a discusión y para ello basta recordar el Globo de Oro que ganó por su interpretación en “Gambito de dama”, lo que la convierte en una de las favoritas para llevarse el Emmy.

Pero “Nosferatu” y el estreno de “The Northman” no son los únicos proyectos pendientes que tiene la actriz de origen hispano, pues también está confirmada para protagonizar “Furiosa”, la precuela de la cinta “Mad Max: Furia en el camino”, donde hará el personaje joven que interpretó Charlize Theron en la última entrega de la saga.

Desde que debutara en “La bruja”, Anya Taylor-Joy ha tenido una carrera ascendente en el séptimo arte al participar en cintas como “Fragmentado” y “Glass”, secuelas de “El protegido”, al lado de Bruce Willis, James McAvoy y Samuel L. Jackson.

Asimismo, protagonizó “Emma”, filme que es una adaptación de la novela de Jane Austen, además de una participación en “X-Men: Los nuevos mutantes”. Ahora, su futuro es prometedor y volverá al cine de terror con “Nosferatu”, en una nueva versión que ya ha captado la atención de los amantes de este género.

