Anuncian primeros detalles de "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities" para Netflix

La serie antológica de terror creada y producida por el reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro ya cuenta con elenco y título final del proyecto: "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities" (Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro) y se han anunciado los primeros detalles.

La serie que Guillermo del Toro está produciendo de la mano de Netflix, contará con diversos actores, actrices, directores y escritores que cambiarán en cada uno de los ocho episodios que la conforman y promete ser un proyecto que cambie "las nociones tradicionales del horror".

"De lo macabro a lo mágico, de lo gótico a lo grotesco o clásicamente espeluznantes, los ocho sofisticados y siniestros cuentos cobrarán vida gracias a un equipo de escritores y directores elegidos personalmente por Del Toro", anuncia el boletín de Netflix emitido este jueves.

Cada historia estará basada en algún relato de escritores de fantasía y terror como Michael Shea, el autor H.P. Lovecraft y el novelista Henry Kuttner, así como la autora de comics canadiense Emily Carroll. Y dos de las historias presentadas serán cuentos originales del propio Del Toro y una más del productor Aaron Stewart-Ahn y el director Panos Cosmatos.

Por su parte algunos de los actores y actrices de la serie son Essie Davis ("The Babadook", 2014), Andrew Lincoln ("The Walking Dead", 2010), Crispin Glover ("Back to the Future", 1985), Peter Weller ("Robocop", 1987) y David Hewlett ("Stargate Atlantis", 2004).

Y cada episodio contará con la dirección de un cineasta diferente como la australiana Jennifer Kent, reconocida por su debut "The Babadook"; Keith Thomas ("The Virgil", 2019); Ana Lily Amirpour ("A Girl Walks Home Alone at Night", 2014) y Vicenzo Natali ("Cube", 1997), entre otros.

Anteriormente, la serie de terror había sido anunciada como "Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight" y este jueves fue anunciado el título definitivo de la producción.

Del Toro acaba de estrenar la película de animación "Trollhunters: Rise of Titans", también por Netflix, y las expectativas sobre sus futuros proyectos como "Pinocchio" son muy altas. EFE News

Con información de MÉXICO GUILLERMO DEL TORO / Agencia EFE Ciudad de México / Fotografía Francisco Guasco / EFE

