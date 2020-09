Anuncia Arturo Peniche su separación tras 38 años de matrimonio

El lunes pasado, el actor Arturo Peniche anunció de forma inesperada que ha puesto fin a su relación matrimonial, tras 38 años de vivir junto a sus esposa Gabriela Ortiz con quien se casó cuando tenía la edad de 20 años y de quien se encuentra separado hace un mes.

La confesión la hizo a Mara Patricia Castañeda en su programa de YouTube 'En casa de Mara', donde estuvo como invitado y habló sobre su matrimonio. El actor de "Cita a Ciegas" reveló que desde hace mes y medio, puso tierra de por medio entre él y su esposa debido a que ya no se entienden por lo que la relación entre ambos, ha ido desgastándose poco a poco, hasta tomar dicha decisión.

Peniche supone que es un estorbo para Gabriela ya que para él, el hecho de que la pareja empiece a ver tantos defectos en el otro, es porque ya está estorbando y así lo expresó:

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras. Ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí".

No obstante, Peniche dijo que no tiene contemplado un divorcio, ya que no quiere pasar por un fracaso:

"Ya no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio; ¡jamás me voy a divorciar! a lo mejor ella, me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar", advirtió el actor.

El actor se siente tranquilo, según lo dijo; sin enbargo, quienes no ven nada bien la crisis por la que pasa el matrimonio Peniche Ortiz, son sus hijos Brandon y Khiabet Peniche, no obstante, tendrán que aceptar la forma de pensar de su padre, ya que el actor les advirtió que se mantuvieran al margen de la situación, ya que además con esta separación, evitará ofrender a quien fuera su esposa por toda una vida.

"Les dije que se mantuvieran neutral, no les agrada el asunto pero yo no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, me hace sentir eso, la molesto hasta con la verdad, ya no quiero ofenderla", agregó.

El actor quien será parte de la nueva producción de Carlos Moreno, agregó además que la pandemia que se vive actualmente, afectó de alguna manera su relación, a tal grado de lastimar la relación con su esposa con quien se casó en 1982, hace casi cuatro décadas.

"Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio", expresó ante el asombro de los presentes en la grabación.

Peniche de 58 años contó que su esposa le reclamó su ausencia durante el periodo de confinamiento social, pese a que el histrión se encontrara grabando lejos de casa. Además, el padre de Brandon Peniche dijo que no podía ir a casa para evitar un contagio por el virus que puesto de cabeza literalmente a todo el mundo. Sin embargo, Ortiz no vio con buenos ojos la situación y se molestó a tal grado de cambiar radicalmente su forma de ser con el actor, con quien tiene dos hijos. Pero el actor aseguró que siempre estuvo al pendiente de su hogar y familia.

"Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un chingón en todo, porque lo soy. Tomé la decisión de quitarme de ahí -del matrimonio-, no la he vuelto a ver a Gabriela desde hace mes y feria", contó el actor.

Por el contrario de la difícil situación que hoy vive la pareja, hace casi una década, cuando cumplían sus primeros 29 años de casados, el actor decía sentirse feliz con su matrimonio y enalteció las cualidades de Gabriela de manera extraordinaria. Así lo contó a la revista TVyNovelas:

“Cada persona debe trazarse un proyecto de vida, y yo lo hice desde que me casé con Gaby. Hemos cumplido las metas que nos hemos propuesto como pareja, y eso nos ha mantenido. Cuando pasa de los 30, una mujer es sólida, madura, con un jugo delicioso en el alma y la piel, sabe lo que quiere; si se acuesta con alguien no es nada más por sexo. Para mí, una mujer vieja lo es desde el momento en que ya no se siente femenina”.

