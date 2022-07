Angelique Boyer y Sebastián Rulli arrasan preseas en los Premios Juventud

El pasado mes de junio, se daban a conocer las ternas que se tenían contempladas para premiar a los actores de las telenovelas en México y Estados Unidos por parte de los Premios Juventud; entre ellos, se disputaban el premio de la pareja que "Me enamoran" o "Mi actriz preferida" o "Mi actor preferido", siendo Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes se llevaron un par de galardones, lo que indica que quedaron por encima de otras parejas protagónicas en dicha premiación.

Fue la noche de este 21 de julio, que el público conocedor pudo ver cristalizadas sus votaciones que estuvieron disponibles en una página web de los Premios Juventud de Univisión desde el pasado mes de junio y hasta el día 27; pues la noche de este jueves, la entrega de premios ya ha anunciado algunos de sus ganadores en la terna de "Mi actor preferido" y la pareja que "Me enamoran".

El primero anunciado como ganador en la cuenta oficial de los Premios Juventud, fue el actor Sebastián Rulli, quien fue el ganador de la categoría "Mi actor preferido" por su participación protagónica en la telenovela "Vencer el Pasado" (2021), quedando por encima de José Ron de "La Desalmada" (2021), Gabriel Soto "Soltero con Hijas" (2019), Jesús Zavala por la serie "Búnker" (2021) y Oscar Isaac por "Moon Knight" (2022).

"El premio para 'Mi Actor Favorito' es para @sebastianrulli #PremiosJuventud", se lee en la publicación de esta noche por parte de la premiación.

Pero no sería el único premio de 47 años ganaría, pues junto a su novia, la actriz Angelique Boyer, lograron ser también la pareja que "Me enamora" por su participación en "Vencer el Pasado" (2021), tras estar nominados junto a otras parejas protagónicas de telenovela como:

Livia Brito y José Ron por "La Desalmada" (2021), Maite Perroni y Alejandro Speitzer por la serie "Oscuro Deseo" (2020-2021), Susana González y David Zepeda por "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022) y Úrsula Corberó y Miguel Herrán por la serie "La Casa de Papel" (2017-2021).

Así lo expresó el post que indica dicha premiación hace unas horas: "El premio para 'Me Enamoran' es para @angeliqueboyer y @sebastianrulli #PremiosJuventud que ya tiene respuesta por parte de la francesa de 34 años, pues ha dejado una tercia de corazones rojos en su reacción.

Y en cuanto a la terna de "Mi actriz favorita" en la que Angelique Boyer se disputaba la presea junto a Carolina Miranda por la serie "¿Quién Mató a Sara?" (2020-2022), Danna Paola por "Élite" (2018-2021), Macarena Achaga por "Luis Miguel: la serie" (2018-2021) y Yalitza Aparicio por el cortometraje "Hijas del Brujas" (2021), la ganadora no fue Angelique Boyer.

Pues el premio se lo llevó la actriz y cantante Danna Paola, tras trascender su participación a lo largo de tres de las cinco temporadas en la serie española de Netflix: "El premio para 'Mi Actriz Preferida' es para @dannapaola #PremiosJuventud", se lee.

