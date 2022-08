Angelique Boyer sería la tercera en discordia entre Lucero y Sebastián Rulli en serie

Tras darse a conocer que el actor Sebastián Rulli dará un brinco como actor de telenovelas a su incursión en proyectos de plataformas de streaming, se ha vislumbrado como el protagonista de la serie "Más Allá de Ti" de Rosy Ocampo para ViX+; pero eso no es lo único trascendental, sino que además, se rumora que podría hacer pareja con la cantante Lucero, quien se encuentra años alejada de los sets de grabación.

Pero aún hay más en este nuevo proyecto, y es que todo parece indicar que habrá quien les haga mal tercio o sea la tercera en discordia entre la pareja de "Más Allá de Ti" entre Sebastián Rulli y Lucero... y el nombre que está haciendo mucho ruido es el de la actriz Angelique Boyer.

Fue en un principio que el nombre de la francesa sonaba fuerte para ser parte de la mini serie de ViX+, pero posteriormente se supo que serían Rulli y Lucero quienes darían vida a la pareja protagónica de la serie de corte paranormal.

Y partir de que se supo que la también actriz -quien ya tiene años alejada de las telenovelas y que con este proyecto marcaría su regreso al lado de Rosy Ocampo, la productora con quien precisamente hizo su último proyecto en Televisa "Por Ella Soy Eva" (2012)- sería la pareja protagónica del actor argentino, las alarmas se encendieron literalmente.

Pues pese a que Sebastián Rulli se ha dado el gusto de hacer cuatro protagónicos en telenovela junto a Angelique Boyer, quien ha sido su pareja sentimental por casi ocho años, los fans de los actores no pierden las esperanzas de volver a verlos juntos y ya piden que pronto se puedan ver en otro proyecto.

Por otro lado, aunque la francesa dijo en entrevista -en repetidas ocasiones, hace unos meses- que después de dos telenovelas seguidas lo único que buscaba era dejar descansar su imagen en la televisión abierta, también dejó ver que la idea de incursionar en plataformas de streaming le atraía mucho, por lo que dejó la puerta abierta a participar en algún proyecto.

Y actualmente, su nombre sigue sonando muy fuerte desde el principio para "Más Allá de Ti", primero como pareja protagónica de Sebastián Rulli y luego como posible villana o la tercera en discordia. Por otro lado, se sabe que el proyecto sería una mini serie o novela corta que constaría de entre cinco y diez episodios.

El proyecto iniciará el rodaje en el mes de septiembre próximo y se espera que se estrene a finales de este 2022 o a principios del próximo año 2023. La información fue compartida por el Canal de YouTube Tlahuicole Novelas hace unos días.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!