¡Angelique Boyer revela su próximo retiro de la televisión!

La reconocida actriz Angelique Boyer reveló a la prensa qué sigue después de terminar las grabaciones de "Imperio de Mentiras" actual telenovela que la francesa protagoniza junto al actor chileno Andrés Palacios, mismo que ha tenido un éxito rotundo.

Fue el pasado viernes 16 de octubre que la actriz contó a algunos medios mexicanos a las afueras de Televisa San Ángel, donde graba el melodrama, que se retirará de la pantalla chica, pero no es para siempre, sino que lo hará de forma temporal por el siguiente año.

El periodista de espectáculos Eden Dorantes publicó en su canal de YouTube lo que dijo la actriz, actual pareja del también actor Sebastián Rulli; así lo dijo:

"Me daré un descanso definitivamente, aunque no quiera. La pantalla no será, al menos por un año", reveló la protagonista de "Teresa".