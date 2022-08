Angelique Boyer reaparece irreconocible en tv haciendo mancuerna con Danna Paola

Pese a que la actriz Angelique Boyer ha dicho en varias ocasiones que quiere dejar descansar su imagen en las telenovelas, tal parece ser que Televisa está empecinado en seguir explotándola luego de un par de melodramas protagonizados por ella, que han sido retransmitidos recientemente; y tras los recientes festejos del 24 aniversario del programa "Hoy", han salido a la luz, los inicios de la francesa, ¡junto a Danna Paola!, por lo que lucen irreconocibles.

Y es que, tras la emoción que le causa al elenco del matutino de Televisa, no han dejado de compartir cientos de imágenes de lo que ha sido el programa de revista más visto de México desde hace más de dos décadas. Y entre las recientes hazañas compartidas, salió a la luz, el día que Angelique Boyer y Danna Paola -dos de las actrices más queridas de México-, compartieron escenario juntas.

En vídeo compartido por el matutino el pasado miércoles, aparece Angelique Boyer junto a los integrantes del grupo "Rabanitos Verdes" que fue en el que la francesa de hoy 34 años, debutó en la escena musical y cuya participación le abrió las puertas para los melodramas, en los que hasta el día de hoy, ha logrado brillar por todo lo alto.

Lee también: Puro fuego Angelique Boyer con mini bikini blanco en el Caribe Mexicano

El momento fue presentado por la entonces conductora Silvia Lomelí, a quien recientemente se le vio actuar en la telenovela "Contigo Sí... Por Siempre" (2021-2022), y acto seguido, aparecieron Angelique Boyer y grupo, así como Danna Paola, quien protagonizaba la telenovela de corte infantil "María Belén" (2001), además de Nora Salinas y el actor cubano René Laván.

De hecho, la pequeña actriz de hoy 27 años y más de 20 años de carrera, se apoyaba en "Rabanitos Verdes" para interpretar el tema de entrada del melodrama en el que debutaba como protagonista, y así fue como compartió escenario por primera vez con Angelique Boyer.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Después de cantar, Silvia entrevistó a la hoy novia de Sebastián Rulli sobre cómo era trabajar al lado de Danna Paola e interpretar el tema de entrada de la telenovela, y ella dijo:

"Súper feliz, a parte de que Danna es una niña súper buena onda y súper profesional; eso sí, cuando empezamos a grabar con ella y todo, era una niña súper profesional; y pues digo, fue una oportunidad muy padre, y nos sentimos muy padre por estar haciendo este tema con ella y le mandamos un besote a Mapat, y por darnos esta oportunidad", dijo Angelique Boyer cuando tenía aproximadamente 13 años de edad.

La protagonista de "Imperio de Mentiras" (2020-2021), lucía una melena corta y rubia con fleco, mientas que Danna Paola, era una niña de apenas seis años, se caracterizaba por su peinado de dos coletas con caireles bien definidos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!