Angelique Boyer disfruta la química que hay entre Sebastián Rulli y Claudia Martín

Después de que la actriz Angelique Boyer reveló que este 2022 quiere dejar descansar su imagen en las telenovelas, fue abordada por la prensa a principios de marzo para que contara cuales son los próximos proyectos que vienen para su carrera, pero reveló que por lo pronto disfruta de la química que hay entre su novio Sebastián Rulli y Claudia Martín, quienes protagonizan la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Fue al exterior de las instalaciones a las que Angelique Boyer asistió a grabar los nuevos promocionales de la recordada serie "Mujeres Asesinas" en la que en 2009 participó en el episodio de "Soledad, Cautiva", que respondió algunas preguntas a la prensa, como qué proyectos vienen próximamente, aunque no se han definido aún.

"Vienen mucho trabajo, gracias a Dios, con la nueva plataforma de ViX, vienen muchos proyectos, eso es muy bueno para toda la industria y estoy muy contenta... Ya quiero ser parte de... esos proyectos, pero bueno, trabajé muchísimo el año pasado, hay que dejar descansar un poco la pantalla, así que vamos por la plataforma", dijo Angelique Boyer.

Incluso, le preguntaron que cuándo volvería a hacer un protagónico con Sebastián Rulli, pues tiene muy a costumbrado a su público a verlos juntos. Pero la actriz de 33 años dejó ver que por el momento eso no pasaría, pues no lo cree conveniente, y sin embargo, sí agradeció el proyecto que actualmente su novio está regalando a los televidentes.

"Yo creo que van pasar un par de años si eso se vuelve a repetir -seguramente-, si es que se vuelve a repetir... Ahorita, disfrutando mucho la química que tiene con Claudia [Martín] está increíble 'Los Ricos También Lloran', una manufactura increíble y muy orgullosa de mi amor porque está abordando un personaje increíble; me encanta como ha madurado y aparte, más allá de caer mal, es encantador, nos cautiva a todos".

Por otro lado, Angelique Boyer fue cuestionada sobre su relación con el histrión de 46 años, pues el sueño de muchos de sus fanáticos es verlos casados, a lo que la protagonista de telenovelas dijo:

"Mira, 'con platito para la baba' de lo enamorados que estamos, muy contentos, agradecidos de ese sentimiento bello y deseando que todos ustedes también lo vivan, todo el mundo lo viva así".

La actriz de origen francés dijo que el amor es lo que los ha mantenido tanto tiempo juntos, un amor sin medida y sin condiciones: "El amor que no condiciona, el amor que no pone reglas, el amor que da libertad. Ése es el amor más puro que puede haber y hay que amarnos todos de la misma manera, hay que ir así por la vida".

En cuanto al tema de la presión que ha sentido por parte de su público de verla casada con Sebastián Rulli y sus hijos, la actriz dijo que hoy es menos ese hostigamiento e indicó que se mantiene firme en su postura: "Cada día es menos, cada vez estoy trabajando más en mí, en las cosas que yo necesito y todas esas cosas son decisiones, así que son mis decisiones".

La periodista Berenice Ortiz la cuestionó sobre si quisiera mudarse al extranjero para buscar más oportunidades de trabajo pero Angelique Boyer fue contundente con su respuesta y tal parece ser que toda su vida vivirá en el país que la ha visto nacer y crecer como estrella de televisión.

"Yo me veo viviendo en México siempre, la verdad es que no me gustaría cambiar, me siento muy orgullosa de ser parte de las telenovelas, un género tan importante y me encantaría ser parte también del cine y de todos lo proyectos que vienen para ViX, efectivamente".

Por último, Angelique Boyer expresó su emoción porque las producciones de la nueva plataforma serán producidas por famosos mexicanos que han triunfado en el extranjero como Eugenio Derbez, Salma Hayek o Selena Gomez, quien es una reconocida artista estadounidense y que ya ha pisado México para entrar a Televisa por la puerta grande.

Así mismo, dejó ver que se encuentra en pláticas con los productores para "encontrar el proyecto adecuado". También dijo sentirse orgullosa de los mexicanos que van y ponen el alto el nombre de México donde sea que triunfen.

