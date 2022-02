Angélica Aragón: Este es el papel que interpretará en El último rey, bioserie de Vicente Fernández

Tras aparecer en los promocionales de “El último rey: El hijo del pueblo”, bioserie de Vicente Fernández producida por Televisa Univisión, Angélica Aragón impactó con su imagen en su regreso a la televisión y ahora por fin reveló qué papel interpretará en este proyecto, que marca su retorno luego de varios años.

La protagonista de “Mirada de mujer” está de vuelta en Televisa por la puerta grande y la serie biográfica de Vicente Fernández es la primera producción en la que trabaja en su segunda etapa en San Ángel, en la que ya se dejó ver en los avances con el pelo negro y corto.

Su regreso a la televisión ha causado revuelo y en una reciente entrevista con la revista TVyNovelas, Angélica Aragón reveló cuál es el papel que interpretará en “El último rey: El hijo del pueblo”, la bioserie de Vicente Fernández que se estrenará el próximo 14 de marzo por el canal de Las Estrellas.

Lee también: Salvador Sánchez se suma al elenco de El último rey; interpretará a Chente

La actriz se encuentra ya en grabaciones de la última parte de la serie biográfica, que originalmente llevaría sólo el nombre de “El hijo del pueblo“, y es precisamente ésta la frase que menciona Angélica Aragón en el promocional que se observa por el canal de Las Estrellas desde hace algunos días.

Desde las locaciones del rancho “El camino”, en el municipio de Xalatlaco, Angélica Aragón comparte el set con el actor Salvador Sánchez, quien encarnará a Vicente Fernández en su última etapa de vida y ya han circulado por redes sociales las primeras imágenes de ambos histriones en las grabaciones.

Lee también: Eva Longoria recorre Guadalajara; Captan a la actriz paseando por Mexicaltzingo y comiendo tortas

En “El último rey”, Angélica Aragón interpretará a Dalia, una reportera que se encuentra con Vicente Fernández y le realiza una entrevista sobre los momentos más importantes de su vida, aunque no queda claro si trata de representar a Olga Wornat, la periodista que escribió la biografía no autorizada del cantante y que fue publicada poco antes de su muerte, aunque la actriz señaló que no tiene nada qué ver.

“Es muy interesante que el personaje que yo interpreto no existe en la vida real”, aseguró y agregó que en este proyecto se reencontró con grandes amigos: “Yo tengo amistad y relación de trabajo con el señor Juan Osorio desde hace muchísimos años, creo que lo primero que hicimos fue ‘Madres egoístas’, que precisamente dirigía el señor Salvador Sánchez, así que nos une una amistad de mucho tiempo, hay una confianza muy grande y por eso estoy aquí”.

Angélica Aragón señaló que se siente muy complacida por participar en “El último rey” pues su padre, José Ángel Espinoza, fue el autor de una de las canciones más populares de Vicente Fernández: “La ley del monte”, y señaló que el cantante la recibió con mucho cariño cuando lo visitó en el rancho “Los 3 potrillos”.

Por otra parte, Angélica Aragón mencionó que ausencia de varios años en las telenovelas se debió al tiempo que este medio exige, por lo que prefirió dedicarse un tiempo a hacer cine y ha aparecido en varias películas en los últimos años, quedando muy satisfecha por su trabajo en dicho rubro.

El regreso de Angélica Aragón a la televisión podrá verse a partir del próximo 14 de marzo cuando se estrene “El último rey: El hijo del pueblo” por el canal de Las Estrellas, una bioserie que contará algunos escándalos en la vida del “Charro de Huentitán”.

Síguenos en