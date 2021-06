Anette Michel se une al programa Hoy, ¿se va Galilea Montijo?

Tras culminar su contrato de exclusividad con TV Azteca y muchos rumores de que se sumaba a las filas de Televisa, Anette Michel se unió este lunes al programa “Hoy” como una más de las presentadoras del popular matutino del Canal de las Estrellas.

Con la participación de la actriz y conductora de televisión comenzaron nuevamente las especulaciones sobre si su llegada obedece algunos cambios en el programa, y los fans se preguntaron si se va a Galilea Montijo de la emisión, como ya se ha rumorado en anteriores ocasiones.

Sin embargo, la llegada de Anette Michel al matutino de Televisa obedece a que es una de las conductoras invitadas, como ya ha tenido otras este programa, aunque esto levanta la teoría sobre si en un futuro muy cercano se unirá a las filas de presentadores de “Hoy”.

La experiencia que tiene la protagonista de la telenovela “Al norte del corazón“ como conductora de televisión es muy amplia, pues hace algunos años estuvo a cuadro en el programa “Tempranito“ y más recientemente fue el rostro del reality MasterChef México, durante ocho temporadas.

Luego de que la última entrega de concurso de cocina culminara, Anette Michel dio a conocer que su contrato de exclusividad con TV Azteca también había finalizado y dio entender que buscaría otros aires, por lo que se despidió de MasterChef y su lugar, en la edición Latinoamérica que se transmite por Internet, fue tomado por Aracely Arámbula.

Desde entonces comenzaron las especulaciones sobre la llegada de la guapa actriz a las filas de Televisa; primero se dijo que podría integrarse al elenco de la telenovela “La desalmada“, no obstante esto no se concretó, pero sí visitó las instalaciones de Televisa para amadrinar la nueva temporada del programa que conducen Yolanda Andrade y Montserrat Olivier.

El coqueteo de Anette Michel con la televisora de San Ángel ha sido constante desde que se despidió de TV Azteca, por lo que su aparición en “Hoy“ le estaría abriendo una puerta para integrarse, quizá, posteriormente al matutino pues tiene experiencia de sobra.

En una entrevista que la tapatía concedió a Mara Patricia Castañeda dejó claro que trabajaría en donde le dieran la oportunidad, por lo que no cerró la puerta a ninguna empresa, pues lo único que desea es seguir desarrollándose en el ámbito en el que lo ha hecho durante las últimas dos décadas.

“Tengo muchas ganas de estar en un proyecto como cuando pasó en ‘Tempranito’, como pasó en ‘Cuando seas mía’ o como pasó en MasterChef, donde llegas a la junta y te dicen ‘tengo este proyecto para ti’, que se te hace agua la boca por estar ahí. ¿En dónde? Ya no importa, ya no es una cuestión de empresas. Ya es una cuestión, en mi momento, después de 25 años de carrera, en que quiero seguir en donde me den la oportunidad”, dijo Anette Michel.