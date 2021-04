Anel Noreña deja colgado a Carlos Bonavides en Las estrellas bailan en Hoy

Luego del exitoso inicio que tuvo el reality “Las estrellas bailan en Hoy”, de Televisa, se supo que los famosos que participan en él tienen que sostener arduas sesiones de ensayos para lucirse dentro de las pistas, y fue justo en estos entrenamientos que Anel Noreña no se presentó y la producción del programa no conocía la razón pues no habían logrado localizarla.

La ex esposa del fallecido cantante José José es parte de los concursantes que participan en el proyecto y había cumplido, como todos, con los llamados realizados por la producción para los ensayos, sin embargo, el pasado jueves 22 de abril no acudió, dejando plantado a su pareja de baile, Carlos Bonavides.

De acuerdo con algunas imágenes que se compartieron se conoció la ausencia de Anel Noreña y se vio a Carlos Bonavides esperando a la exmodelo, y aunque trató de justificar la falta de su compañera de baile, no pudo ocultar su tristeza por este suceso.

Fue el propio programa “Hoy” el que compartió una nota en la que se ve al primer actor esperando a Anel Noreña y hablando sobre cierto dolor que presentó la exvedette en las piernas después de las sesiones de baile, justificando que por la edad es normal que ocurran este tipo de situaciones.

Incluso, en algún momento Carlos Bonavides ve acercarse a una persona de la producción hablando por teléfono y cree que trae noticias sobre ella: “¿Es la señora?”, pregunta, y le contestan que no, a lo que replica “Bueno, yo aquí estoy”.

“Sí, pues hay que ponerse en los zapatos de los demás”, continuó el primer actor, a quien se le vio posteriormente ensayando solo la canción que debía montar con Anel Noreña, con un “Cha cha cha”, mientras gente de la producción lo anima y alguien más ensaya con él.

“Vamos a esperar, tiene uno que ser fiel a quien le toca, echarle ganas Es que cuando ya eres grande comprendes que al que le duele le duele. Si te pones a criticar nada más, la vida da muchas vueltas, mejor comprender y adatarme a ella”, abundó el protagonista de “El premio mayor” en el video presentado por “Hoy”.

Durante el programa, la conductora de televisión Galilea Montijo detalló que no sabían qué había pasado con Anel Noreña pues la producción se había tratado de comunicar varias veces con ella pero no les contestaba el teléfono, así que desconocían la razón por la cual no se presentó a los ensayos.

El periodista de espectáculos Alex Kaffie reveló en su columna en El Heraldo de México que la ex de José José no acudió al ensayo debido a que presentó un intenso dolor en sus articulaciones, que le impedían bailar y moverse libremente, y especuló que Laura León entraría al quite en caso que no pueda continuar en el programa.