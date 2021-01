Andrea Legarreta y Andrés Palacios impresionan al cantar

Mientras que Andrea Legarreta es una de las conductoras favoritas del momento, Andrés Palacios es uno de los actores de Televisa más guapos del mundo de la farándula, y en su reciente visita al programa Hoy, el galán de telenovelas sorprendió al realizar un dueto con la carísmatica presentadora de televisión.

El tema que interpretaron Andrea Legarreta y Andrés Palacios, fue uno del grupo timbiriche titulado “No sé si es amor”, mismo que a la par de la música se escuchó tan melodioso que los presentes aplaudieron a la pareja. Entre risas y aplausos los compañeros de Andrea Legarretaaplaudieron a la feliz pareja, que contentos se llevaron un punto para cada uno de sus equipos.

Y aunque Andrea Legarreta tuvo más participación en la canción, fue Andrés Palacios quien conquistó aún más a sus fans, quienes aseguran que aparte de guapo no canta nada mal.

“No se nada de canto pero creo que Andres Palacios ademas de guapo no canta nada mal “, “ Que guapo el galanazo de la Novela Bendiciones mil”, “ Andrés Palacios mi actor favorito”, “ Andrés Palacios me fascinan divino”, “ Andrés no salgas nunca de televisa sigue así y te veremos como Pedro Infante siempre galan y más guapo y como los vinos más reposado más rico”, son algunos de los comentarios en Youtube.

Actualmente Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas con las que cuenta el programas Hoy, ya que también es uno de los matutinos que más atrae al público.

Por su parte, Andrés Palacios, está a punto de culminar uno de los proyectos que cautivó a los televidentes al lado de la queridísima Angelique Boyer, Imperio de Mentiras, la cuál finalizará este domingo 17 de enero por el canal de Las Estrellas.

Imperio de Mentirasmalcanzó altos niveles audiencia, por lo que superó las expectativas, tanto de actores como de productores, ya que fue más difícil filmarla en estos tiempos por la pandemia por coronavirus.

“Fue un compromiso doble, el saber que estaríamos grabando en una época con COVID-19. Desde el principio la historia fue fuerte, llena de emociones, espero que el final sea aspiracional, siempre se trata de buscar un mensaje positivo. Desde que Giselle me habló accedí a trabajar con ella, confié al 100% en su historia, en el elenco, es una productora minuciosa y con estilo propio”, fueron las palabras de la protagonista Angelique Boyer quien al lado de Andrés palacios encabezaron dicho proyecto al respecto de la filmación de la telenovela.

Recordemos que en octubre del año pasado el histrión de 45 años dio positivo al coronavirus por lo que estuvo en cuarentena hasta que recibió la alta médica.

“Ahora me tocó vivirlo a mí, de este lado... así es como estoy, no estoy mal, sí tengo una serie de síntomas medio complicados y me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto”, dijo el protagonista de Amor en Custodia.

“Es muy importante que no bajemos la guardia, que ojalá podamos duplicar o triplicar las medidas de sana distancia, lavarse las manos, en fin, todas las recomendaciones que ya sabemos y que ya conocemos, que no nos descuidemos, porque así como yo muchos que hemos sido comprometidos y responsables no estamos exentos”, sugirió el actor a todas las personas sobre el cuidado para no infectarse.