Andrea Legarreta restriega a Galilea Montijo que prefiere a Tania Rincón

Luego de tantas habladurías y de dimes y diretes por la anunciada salida de Galilea Montijo del programa 'Hoy' y de situaciones adversas que vinculan a la conductora con situaciones ilícitas, no le podría llover más sobre mojado, y es que la mañana de miércoles, Andrea Legarreta le restriega que "prefiere" a Tania Rincón después de todo.

Y si no se supiera lo que la propia Galilea Montijo ha expresado con lágrimas en los ojos pidiendo incluso a sus haters, que dejen de atacarla y que no la sigan vinculando con situaciones oscuras que se viven en el país, tal vez se podría pensar que hasta la propia Andrea Legarreta, quien ha sido su compañera en el matutino de Televisa por una década, podría darle la espalda.

Pero no es así. De hecho, la mañana de este miércoles, Andrea Legarreta apareció muy juntito de Tania Rincón a quien hace unas semanas le dieron una cálida bienvenida al programa de Televisa, en medio de los rumores que la tapatía de 48 años dejaría el show de revista a más de una década de estar trabajando ahí.

Pero todo se debía a que este miércoles Tania Rincón está de manteles largos cumpliendo años, y la esposa de Erik Rubín, -así como lo hace con muchas de las celebridades que van al matutino del Canal de las Estrellas, se tomó la foto del recuerdo con ella.

Y no sólo eso, sino que además, la pionera del programa "Hoy", dejó una especial dedicatoria para la ex presentadora de TV Azteca:

"En tu cumpleaños TÚ eres nuestro regalo!! Que delicia conocerte y compartir vida contigo bonita!! Dios te siga dando todo lo lindo que mereces!! Felicidades hermosa!! @taniarin... Te quieroooooo!!!", se lee dicha dedicatoria.

Y los mensajes de los fans no se hicieron esperar: "Las amoooo", "Les mando un abrazo", "Guapísimas", "Que belleza", "Muchas Felicidades, un abrazo, bendiciones, feliz cumpleaños Tania", "Chuladaa", "Fan de Tania", se leen algunos mensajes que ha recibido Rincón tras la publicación de Andrea Legarreta.

Y el cariño que Andrea le tiene a Tania es más que evidente, tras lucir juntas en una postal que incluso tiene algunas caritas en movimiento que denotan amor o mucho cariño; lo que podría indicar que la madre de Mía y Nina Rubín, no tiene por Galilea, pues nunca ha compartido un foto de tales características.

Al momento, se pueden ver reunidos, un total de 13,636 likes, 64,367 reproducciones y se pueden leer 133 comentarios.

Diana Palacios Periodista

