Andrea Legarreta pide disculpas a Nath Campos por comentario

La conductora Andrea Legarreta pidió disculpas públicas a Nath Campos, a través de un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, tras los comentarios generados en la mesa de "Hoy", programa del que ha sido conductora por más de veinte años.

Tras haber publicado el vídeo el pasado 22 de enero en su canal de YouTube por el abuso que sufrió de parte del youtuber Rix, la influencer Nath Campos causó revuelo y generó muchísimos comentarios de todo tipo en medios de comunicación y redes sociales, por lo que Andrea Legarreta, en compañía del elenco del matutino de Televisa, externó sus comentarios, por los que más tarde ofrecería disculpas.

Pues mientras la periodista de espectáculos Martha Figueroa hacía referencia a que este tipo de situaciones es provocada por las mismas mujeres por no ser responsable de sus actos, fue la propia Andrea Legarreta quien dijo:

"Y lo que a mí me saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas... Ve lo que pasó también con Karla Souza y así, o sea con diferentes personas que denuncian pero siguen teniendo una relación cercana con estas personas a las que denuncian, entonces, esto confunde un poco... Ahora, no digo que no puede ser... yo no estuve ahí, yo no sé nada, ni sí ni no, lo que yo digo es que eso confunde un poco", por lo que Martha Figueroa aterrizó: "No pierdas la consciencia para no llegar a esos asuntos".

A esto, una usuaria de Instagram, e influencer bajo el perfil @alessandrardlv -con perfil verificado-, fue una de las que se pronunció contra los comentarios hechos por el elenco de "Hoy" y además de que literalmente dijo que nadie tiene por qué abusar de nadie, independientemente de dónde duerma y dónde despierte, escribió:

"Donde despierte, como despierte, no te da derecho a tocarme ni abusar de mi condición. Mujeres culpándonos de ser atacadas, reproducen lo único que les ha enseñado el medio al que representan: Sumisión, silencio y violencia para llegar al éxito. Discúlpense. #NathYoTeCreo".

Posterior a esto, salta a la vista un comentario que se lee: "Pues qué esperaban, es Andrea Legarreta".

Acto seguido, por la tarde de ayer lunes, Andrea envió un mensaje disculpándose públicamente con Nath Campos y con todas aquellas mujeres que han sido violentadas en algún momento de su vida; pues aseguró que en su condición de mujer, madre de dos mujeres e hija de una gran mujer, nunca quiso que su comentario hecho en el matutino se mal interpretara; así mismo, pidió a los usuarios de redes sociales, que no siguieran combatiendo la violencia con más comentarios violentos hacia ella y sus hijas:

"Con el corazón en la mano para @nathcampost y su gente. A veces sin ningún afán de lastimar, hacemos comentarios en temas sensibles y sin desearlo, provocamos incomodidad en algunas personas. Hoy en el programa se habló de un tema sensible, delicado, doloroso y que durante años se ha luchado por erradicar #ElAbusoContraLaMujer.

Y comentamos que @nathcampost en un vídeo declaró que sufrió abuso sexual y sin duda fue muy valiente al hacerlo. Al comentar la información en el programa y sin ningún afán de poner en duda sus declaraciones, hay quienes se sintieron incómodos y por eso quiero ofrecer disculpas de corazón. Aquí en el vídeo desarrollo un poco más a detalle el tema. Gracias por su comprensión. Deseo lo mejor para ti @nathcampost".

El acto de valentía de Andrea por hacer públicas sus disculpas en un vídeo que dura seis minutos con cuarenta y tres segundos, fue aplaudido por amigos y compañeros del medio como Mauricio Mancera, quien expresó: "Siempre dando la cara, te quiero y admiro Legarreta!". Por su parte, la actriz Alejandra Robles Gil, dijo: "Eres grande Andrea!! mi admiración y respeto por el ser humano que eres!!!".

Aunque por otro lado, en la misma publicación de la comunicadora, quien se hizo responsable de lo dicho a raíz de la violencia que sufren las mujeres, se pronuncia por que también haga públicas sus disculpas en el programa "Hoy":

"Ojalá y también lo puedas hacer en un programa del cual eres conductora, ya que no todos tienen acceso a este medio y la mayoría si tiene un televisor, ya que las personas que lo vieron se dejan influenciar por estas posturas y sin saber también bien del tema, ya hay que poner un alto al machismo, a la violencia, y hacer juzgadas siempre las mujeres por lo que hacemos, decimos, vestimos. Ya basta ninguna más".