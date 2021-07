Andrea Legarreta deja en ridículo a compañera de Hoy; la calla frente a todos

Este lunes 26 de julio, la actriz y conductora de televisión, Andrea Legarreta mostró su inconformidad con una compañera de Hoy, luego de que está dijera algo que a la famosa no le gustó y hasta la calló.

Fue durante la presentación de una entrevista con Geraldine Bazán para el matutino, en donde la actriz explicó que se encuentra en pláticas con ejecutivos de Televisa para regresar a las telenovelas, en donde la ex de Gabriel Soto comentó: "Es un proyecto muy padre, que probablemente se dé o probablemente no... pero uno no puede asegurar algo, hasta que lo esté haciendo", declaró.

Posterior al video, Andrea Legarreta enfureció con su compañera Martha Figueroa, y hasta la calló frente a todos sus compañeros y en pleno en vivo. Pero ¿Qué pasó?. Resulta que tanto Galilea Montijo y Martha Figueroa no dejaron de elogiar a Geraldine Bazán, pues coincidieron que la actriz tenía un cuerpazo, pese a tener ya dos hijas.

Mientras las conductoras no paraban de admirar la belleza de la ex de Gabriel Soto, Andrea Legarreta aseguró que la actriz había perdido mucho peso a raíz de su operación, pues basta recordar que hace unos meses, Bazán fue operada de una rodilla. "Es que luego después de una cirugía, también bajas de peso", explicó Legarreta.

Situación por la que la periodista mencionó que a ella también le gustaría que la metieran al quirófano para así poder adelgazar y lucir radiante como Geraldine, a lo que Andrea Legarreta enfureció y no dudó en dejarla en rídiculo al decirle: "Ay cállate, no digas eso". Galilea Montijo tampoco se quedó atrás y le pidió que no pensara en eso e incluso le dio una guantada.

"Bueno, que me operen de un dedo...", añadió Martha Figueroa al ver que su comentario no había del total agrado de sus compañeras de Hoy.

