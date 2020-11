Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza rompen en llanto en Hoy

La repentina partida de la productora de programas como Hoy, Enamorándonos y Guerreros 2020, Magda Rodríguez dejó, sin duda, un gran vacío en su familia, amigos y personas que tuvieron la gran oportunidad de trabajar junto a ella como los conductores de Hoy; Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza, quienes entre lágrimas rindieron un homenaje a la productora.

Este día (2 de noviembre), día precisamente que se celebra el Día de los Muertos, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Marisol González, Arturo Carmona, Jorge Van Rankin, Pedro Prieto, Martha Figueroa, dijeron unas emotivas palabras para despedir a su jefa y amiga.

A diferencia de otros días, el foro de Hoy lució triste, entre lágrimas, los presentadores agradecieron a Magda Rodríguez todo su apoyo y recordaron cómo fue trabajar con ella. El primero en brindar sus primeras palabras fue Raúl Araiza, quien dijo que siempre recordara a la productora por su pasión al trabajo y alegre.

Por su parte Andrea Legarreta describió a Rodríguez como una mujer ejemplar. Posteriormente, Pedro Prieto, Marisol González, Arturo Carmona, Jorge Van Rankin, Martha Figueroa y Andrea Legarreta y Raúl Araiza, colocaron una vela blanca en un altar para despedir a la madre de Andrea Escalona.

Pese a que Galilea Montijo no asistió por protocolos que debe de cumplir tras tener contacto con una persona con coronavirus, los conductores presentes en el foro de Hoy se enlazaron en vivo con la también actriz, quien en medio del llanto agredeció a su jefa y amiga su confianza, amistad y cariño que le brindó durante estos años.

"Que día tan difícil para todos nosotros, para ustedes que tienen que dar la cara el día de Hoy, y con este dolor tan grande, este año tan difícil apraa todos, este, sigo sorprendida con la noticia, hoy me levaante y pensé que había soñado, al igual que muchos de ustedes, y rapidisímo, no tengo palabras, no tengo palabras muchachos, les mandó muchos besos y aquí estoy con ustedes", dijo Gali.

Otro de los emotivos más significativos del programa fue cuando Andrea Legarreta hizo sonar “la campana del rating”, la cual Magda tocaba todos los días para la buena suerte y que el programa tuviera mayor audiencia.

La productora Magda Rodríguez justo había cumplido 57 años de edad el pasado 22 de octubre, por lo que tuvo su debido festejo en el programa -con sus respectivas medidas de seguridad e higiene-, por los ya conocidos conductores del matutino, su hija Andrea Escalona, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley y Jorgr 'El Burro' Van Rankin, entre otros.

De acuerdo a la información proporcionada por algunos tabloides, el reporte de los paramédicos, quienes la atendieron en su domicilio, señalan que su muerte fue consecuencia de un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo, por lo que fue encontrada sin signos vitales alrededor de las 10:30 horas de este domingo 1° de noviembre.

Una empleada doméstica quien encontró sin vida a Magda en el interior de su casa, ubicada en la Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México, por lo que de inmediato solicitó ayuda.

