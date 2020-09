Anahí con el corazón en la mano confiesa su experiencia en RBD

Anahí, cantante de 37 años, quien actualmente está casada con el político mexicano, Manuel Velasco, abre su corazón al relatar que en las giras que tenía con el grupo que conformó hace años, RBD, a pesar de estar rodeado de gente, temía a la soledad.

Desde niña, Anahí, inició con pequeños papeles en la televisión mexicana, como “Alondra” y “Gotita de Amor”, siendo la telenovela Rebelde la cual la lanzaría al estrellato total.

El grupo RBD fue una de las integraciones musicales más populares alrededor de Latinoamérica con sus exitosos temas como “Sálvame” y “Sólo quédate en silencio” que los catapultó a la fama después de finalizar la telenovela en 2004.

Después de tiempo que la estrella finalizara sus proyectos en RBD, comparte una confesión inédita al respecto de su desenvolvimiento durante esta etapa, a pesar de que ahora está lejos de las luces del espectáculo y esté más dedicada su familia.

Con el corazón en la mano, la cantante confiesa al motivador Daniel Habif, que durante las giras no fue tan fácil como se veía y para nada fue miel sobre hojuelas.

Ella expresó cómo hacía frente a los altibajos en las giras, donde se encontraba de viaje en viaje, viviendo en hoteles y con una agenda muy apretada.

Al canalizar este asunto Anahí fue directa al contar sobre su problema. “Antes le tenía mucho miedo a la soledad, mucho. Me acuerdo, todavía en las giras, cuando RBD, yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá, a mi hermana o alguien así querido y decía ‘me quiero aventar por la ventana’…”, reveló.

La cantante relató como fue posible superar las adversidades debido a su gran fe a Dios y la madurez, que le permitió seguir adelante desafiando así cualquier reto personal y profesional.

“Me sentía muy sola porque entonces era el estadio lleno, gritando, y cuando yo llegaba a mi cuarto era miedo, terror a ese silencio que me daba estando sola, y después no sé, crecí, maduré, conecté con Dios muy muy fuerte, como nunca en mi vida y en ese momento, no sabes lo que amo estar sola… pero estar conmigo…”, agregó. “Esa soledad es la que me regala mis mejores momentos con él (con Dios) … cuando estoy sola es cuando más gratitud y amor siento…”.

Anahí considera al grupo RBD como una familia, después de haber convivido años y pasado grandes aventuras.

La ex integrante de RBD, por ahora está lejos del ojo del espectáculo y confiesa que está explorando nuevas áreas en ela, dandose la oportunidad de cambiar de perspectivas y darle otro enfoque a su vida.

Por ahora Anahí se encuentra más feliz que nunca, debido a la llegada de su segundo hijo, Emiliano, quien tiene meses de haber llegado a este mundo.

