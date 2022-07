Ana, la serie que Aracely Arámbula hizo junto a Carmen Salinas en 2021

¡Muy escondidito se lo tenía 'la Chule'!, pues tras regresar a Televisa por la puerta grande con historias como "La Madrastra" en la que será protagonista, la actriz Aracely Arámbula, ha compartido una colaboración junto a la finada actriz Carmelita Salinas, que hizo en 2021.

Se trata de "Ana, la Serie" que es protagonizada por Ana de la Reguera y en la que Aracely Arámbula tuvo una pequeña participación al lado de la actriz Carmen Salinas, semanas antes de su fallecimiento. Pues cando ella fue hospitalizada por el problema de salud que presentaba en noviembre de 2021, Aracely pedía a sus fans que se unieran en oración por la salud de ella.

"Deseándote muy pronta recuperación mi Carmelita hermosa... orando por tu #Salud, les pido mi #Arafamilia bella, se unan en oración por la Salud de nuestra querida Carmelita Salinas, con quien recientemente compartí escena y me dio muchísima alegría verla, tan contenta como siempre, deseando esté mejorando y muy pronto podamos tenerla con toda la Salud", se lee al pie de un post del 11 de noviembre pasado.

Su último trabajo juntas

Pero fue en la segunda temporada de "Ana", la serie creada por la propia Ana de la Reguera, que Aracely Arámbula compartió escena junto a Carmen Salinas, entre su obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab**nas?" y la serie "La Rebelión de las Esposas"; aunque muy poco se sabía de esta colaboración, después de mucho tiempo de no compartir proyecto.

Incluso, la actriz de 47 años que ahora dará vida a Marcia en "La Madrastra", hace días compartió en sus historias que estaba a punto de llegar la segunda temporada de la serie de Sream Pantaya, y a la par del póster se lee: "EN JULIO LLEGA LA SEGUNDA TEMPORADA DE @ANALASERIE DONDE TUVE EL PLACER DE JUGAR CON LA GENIA DE @ARACELYAARAMBULA".

Pero en ese entonces, poco se sabía de su participación en dicha serie, pero lo que 'la Chule' sí hizo, fue dejar huella con un par de fotos, del despampanante vestido color rojo que utilizó para la escena en la que aparece en una entrega de premios luego de que Jorge 'El Burro' Van Rankin y Mariana Echeverría figuraban como los presentadores de la noche en dicho evento.

Ana, la serie que Aracely Arámbula hizo junto a Carmen Salinas en 2021. Foto Historias Instagram Aracely Arámbula

Y hace unas horas, Aracely Arámbula compartió el tráiler de las segunda temporada de la serie, de la que detalla: "Y llegó la hora del estreno de la segunda temporada de #Ana, la historia de mi querida @adelareguera, no se la pierdan por Amazon este 19 de julio... la pase tan bien, me divertí mucho, Anita me haces reír con tu gran sentido del humor y tu enorme Talento!!! me encantó verte dirigiendo y actuando en tu historia... que siga el ÉXITO!!!", se lee en las primeras líneas.

"Y algo muy hermoso de ese día fue compartir con nuestra Carmelita que agasajo, que desde arriba estará celebrando este comienzo!!! No se la pueden perder mi #Arafamilia bella #Ana por Amazon", termina la descripción; y la actriz colombiana Danna García ha sido la primera en aplaudir dicho trabajo.

Sinopsis

Ana es una joven que fue criada para ser bella y famosa, pero, cuando se da cuenta de que su vida la gobiernan las apariencias, decide cambiarla y arma un caos total por donde pasa con su total empoderamiento y forma tan deliberada de actuar. En la segunda temporada, le gana el premio a la mejor actriz al personaje de Carmelita Salinas y ésta se las cobra tachándola de lo peor y apareciéndosele hasta en los sueños.

En la serie, actúan demás, Paulina Dávila, Paly Duval, la primera actriz Tina Romero (en su regreso a los foros de tv), Andrés Almeida, Carlos Miranda, Eduardo España, Adriana Roel, Lorena Narcio, Lalo Frey y Ali Gardoqui.

Será el próximo 19 de julio que la segunda temporada de "Ana" se estrene a través de la pantalla chica de Stream Pantaya.

