Ana de Armas retrata la angustia de Marilyn Monroe en el tráiler de "Blonde"

El servicio de streaming Netflix estrenó el pasado jueves el tráiler oficial de "Blonde", el biopic en el que la actriz hispanocubana Ana de Armas dará vida a Marilyn Monroe y que competirá por el León de Oro en el próximo festival de Venecia.

"No puedo hacer otra escena con Marilyn Monroe"; "Marilyn Monroe solo existe en la pantalla", son algunas de las frases que Ana de Armas recita con la mirada vidriosa en el avance, de 2 minutos de duración en los que se recrean algunas de las escenas más populares del icono estadounidense.

Lee también: Prueba de ADN confirma a Charles Stanley Gifford como padre de Marilyn Monroe

El cineasta Andre Domink ("Chopper") dirigió este filme, rodado principalmente en blanco y negro, basándose en la novela homónima de Joyce Carol Oates, que narra cómo Norma Jeane Baker, hija de madre soltera y víctima de abusos, se convirtió en la celebridad más perseguida del mundo, bajo el pseudónimo de Marilyn Monroe.

Los responsables del filme avanzaron que no trataron la historia como una película biográfica al uso porque su guion aborda, desde un plano más experimental, las luces y sombras que rodearon a la estrella durante toda su vida.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Al igual que la novela, "Blonde" recreará momentos icónicos de la vida y carrera de Monroe, como su actuación en el musical de Howard Hawks de 1953 "Gentlemen Prefer Blondes", pero también se tomará "licencias dramáticas" con su vida y los personajes de su entorno.

"La película se centra en la relación consigo misma y con esa otra persona, Marilyn, que es a la vez su armadura y su mayor amenaza", avanza el director en las notas de producción del filme, en las que también describe el compromiso absoluto de Ana de Armas con el personaje.

"Pasó entre 2 horas y media y 3 horas peinándose y maquillándose cada mañana de los 47 días de rodaje antes de llegar al set para trabajar en una serie de escenas emocionalmente desgarradoras", asegura.

El título es uno de los más esperados en la competición de Venecia, que anunció su programación esta semana, y cuenta con un reparto en el que destacan, además de De Armas, Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel y Evan Williams.

Con información de EEUU CINE / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Ana de Armas

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!