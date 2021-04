Ana Martín saca del baúl de los recuerdos su actuación junto a Salma Hayek

Sin duda alguna, la primera actriz Ana Martin, ha recorrido decenas de escenarios -los más deseados- y foros de grabación al poseer una trayectoria de más de 50 años. Su paso por el mundo de la actuación en melodramas, obras de teatro, series y películas, ha sido avallasador; pues su talento no tiene límites. Recientemente recordó su participación en cine junto a la actriz Salma Hayek, con lo que sorprendió gratamente a su fanáticos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instragam, en la que la actriz, deja cuenta de mucho de lo que ha hecho en su carrera como actriz, que el pasado sábado compartió una postal en la que aparece al lado de actores como la veracruzana Salma Hayek y el actor Demián Bichir, con quien figuró en la cinta "En el tiempo de las mariposas" (2001).

"Gotitas, esto es un recuerdo muy entrañable en mi vida de trabajar con una gran Mexicana que ha puesto a México en un primer lugar en el mundo entero, Salma Hayek y con el gran maestro Bichir la película se llamó 'En el tiempo de las mariposas'. Recuerden: Lavarse las manos, tapabocas, sana distancia y no bajar la guardia los amo profundamente", escribió Ana Martín, no sin antes, hacer las acostumbradas recomendaciones para evitar el contagio del Covid-19.

Lee también: Ana Martín demuestra con foto que su belleza no tiene comparación; la llaman muñeca de porcelana

"En el tiempo de las mariposas" (In the Time of the Butterflies), es una novela de la escritora dominicana Julia Álvarez publicada en 1994 sobre la historia de las hermanas Mirabal. Su director Mariano Barroso realizó la adaptación de Rodrigo García Barcha y de David Klass.

Para ello, pusieron a consideración, la participación de actores como Salma Hayek quien también produjo la cinta, Marc Anthony, Edward James Olmos, la argentina Mía Maestro y los mexicanos Demián Bichir, Lumi Cavazos, Pedro Armendáriz Jr., Geraldine Bazán, Pilar Padilla y Ana Martín.

Toda una vida ha dejado la primera actriz en diversas producciones y "En el tiempo de las mariposas", fue su película número 42 de un total de 46; su última participación en la pantalla grande y en una película mexicana fue en "Canela" (2012).

Lee también: El ajuar de barbitas de Ana Martín que reveló su figura curvilínea

Cinta en la que interpretó a Doña Tere, una cocinera que competía con una sofisticada chef de la nueva cocina, en la que su personaje alegaba que la tradicional era la mejor gastronomía que podía haber y no las nuevas mezclas y experimentos de la nueva ola de la gastronomía mundial.

Es por ello, que la primera actriz quien dio vida a la Oyuki Ogino -quizás uno de sus más exitosos personajes- en "El Pecado de Oyuky"(1988), se ha llevado los aplausos de sus fanáticos, al ver que ha sacado del baúl de los recuerdos, esta joya de la filmografía que compone su carrera.

Aquí, el tráiler de "En el tiempo de las mariposas" (2001):