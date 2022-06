Ana Martín: "No uso maquillaje y me fascinan mis canas", revela

Uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana, el cine y el teatro, ha sido sin duda, la actriz Ana Martín, quien desde siempre ha hecho alarde de la forma en la que se cuida el cutis; y más de una actriz que ha coincidido con ella en los foros de tv, ha dicho que tiene una piel impecable que ella misma viene a reafirmar con su revelación: "No uso maquillaje y me fascinan mis canas".

Esto, luego de una reciente entrevista con la revista TVyNovelas de Editorial Televisa, en la que incluso, se ha destacado la transformación que con el paso del tiempo ha sufrido Ana Martín pero que a diferencia de otras actrices de su edad, ella no ha necesitado someterse a ningún tipo de procedimiento quirúrgico, ni de cirugías.

La actriz que interpreta a Conchita García en "Corazón Guerrero" (2022) de Televisa, fue cuestionada por la publicación mexicana sobre cómo se prepara para salir en televisión y la intérprete ha sido tajante: "No uso maquillaje, sólo cremas". Y no conforme con su postura al resto de las mujeres también ha dicho: "El maquillaje es el peor enemigo de la mujer".

Un rostro libre de radicales

Y es que, aunque desde los años 60's hasta la década de los 90's, Ana Martín fue una de las actrices que literalmente enamoraba a todos los galanes de la época gracias a su belleza y esbelta figura, y pese a que utilizó maquillaje en gran medida para resaltar sus facciones, hoy en día no es así.

Y lo anterior no quiere decir que la primera actriz de 76 años de edad y con una carrera de 60 años no utilice productos estéticos para resaltar la belleza de su rostro; sin embargo, su postura hacia la base líquida de maquillaje sigue siendo la misma:

"No uso maquillaje, sólo polvito y cremas, un poquito de sombras y me pongo pestañas [postizas] por debajo de las mías. No uso base de maquillaje ni nada de eso, entonces nunca me he estropeado la piel. El maquillaje es el peor enemigo de la mujer porque te tapa todos los poros y te arrugas. Además, me lavo mi carita en las mañanas y por las noches. En ese sentido soy muy disciplinada", contó Ana Martín.

Ante el cuestionamiento sobre si se ha sometido a alguna cirugía estética, la intérprete dijo que sí pero no fueron precisamente por cuestión de estética, sino para reparar el daño que le dejó uno de sus personajes más emblemáticos de una recordada telenovela que protagonizó en los años 80's:

"No. Tuve dos cirugías muy delicadas; fueron para limpiarme los moretones y para que me pegaran la ceja que se me desprendió cuando hice 'El Pecado de Oyuki'. Recuerdo que me espanté porque dije: “Donde me cambien la cara... ¡me muero!’. Me aterré porque siempre he querido verme conforme a mi edad. Ahora tengo 76 años y el próximo [mes] cumplo 60 de carrera y me fascinan mis canas, que los productores me llamen para interpretar abuelitas.

Por otro lado, la hija del recordado comediante Jesús Martínez 'Palillo', reiteró que tras lucir un cuerpazo al natural en bikini en sus años mosos, Ana Martin dijo: "Sí, y es muy curioso porque en mi generación no existían los gimnasios ni las dietas; no sé si era lo que comíamos o qué, pero nadie hacía ejercicio y todas las de esa época teníamos unos cuerpazos.

