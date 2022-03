Ana Lucía Domínguez revela cómo son los bebés utilizados en TV: ‘Estoy aterrada’

Uno de los secretos mejor guardados de la televisión acaba de ser revelado por la actriz Ana Lucía Domínguez, quien mostró en sus redes sociales cómo son realmente los bebés que se utilizan en diversas producciones y dejó sorprendidos a sus fans al dejar ver los detalles de estos “niños”.

Con un bebé ficticio en brazos, la actriz de la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?“ mostró los detalles que tienen los muñecos utilizados como recién nacidos en algunas producciones y admitió que tanta perfección le da un poco de miedo: “Estoy aterrada”.

Tras grabar una escena de “¿Quién mató a Sara?” en la que daba a luz, Ana Lucía Domínguez reveló a sus fans cómo son los bebés utilizados en la TV y demostró que en muchas ocasiones no todo es lo que parece en la pantalla chica, por lo que dejó ver a detalle el personaje de utilería que se usa en este tipo de secuencias.

La actriz colombiana, famosa por sus participaciones en telenovelas como “Gata salvaje”, “Pasión de Gavilanes” y “Señora Acero” reveló con un video que colgó en su perfil de Instagram uno de los secretos mejor guardados de las producciones cuando en lugar de llevar un bebé de carne y hueso al set eligen uno de utilería.

La famosa sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram al compartir un video en el que aparecía con una bata de hospital y cargando a un bebé, por lo que rápidamente llamó la atención de todos pues hubo quien creyó que acababa de parir un hijo, sin embargo, ella rápidamente aclaró la situación.

“Los bebés de la TV. ¿Te los imaginabas así? (Como dato curioso: pesa un montón) Grabando ‘¿Quién mató a Sara?’ con mi personaje Sofía“, fue el texto que acompañó el video de Ana Lucía Domínguez revelando que en la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix se convertirá en madre, pero lo sorprendente vino después, cuando mostró al bebé en la cámara.

La actriz presumió a detalle al bebé ficticio que realmente parecía uno de verdad, con cabello, pestañas e incluso baba en los labios, y admitió que tantos elementos que lo hacían ver real le daba un poco de miedo: “Lo que les muestro es un muñeco, pero no parece, ni siquiera en persona. Tiene pestañas y labios brillantes, como si le saliera saliva. ¡Créame que estoy aterrada!”.

Los seguidores de la colombiana es la red social de la camarita también advirtieron esos detalles y algunos manifestaron que pensaron que sí era un bebé de verdad pues lucía muy natural e incluso daba la impresión de ser un niño dormido, por lo que no dejaron de mostrar su admiración en los comentarios de la publicación.

“Me asustó ese bebé“, “Yo pensaba que en serio era de verdad“, “Morí de miedo con ese bebé tan real“, “Wow, muy real“, “¡Dios mío! ¡Qué cosa!“, “Ay, mi vida, no sólo vos estás aterrada, estamos aterrada. La actualidad de hoy como nos cautiva y a la vez no se asombra“, “Se ve real, qué miedo“, “Ya no dormiría al lado de ese muñeco, si así nomás con escuchar que es falso se me enchino la piel“, “¡Dios! ¿Todos los bebés en las novelas son de mentira o sólo ese? ¡Qué hermosos, parecen reales! ¡Me encanta!“, fueron algunos de los comentarios.

