Ana Brenda Contreras con look de los 1800's en El Conde: Amor y Honor

Luego de algunas semanas de grabación de "El Conde: Amor y Honor", la actriz Ana Brenda Contreras, ya ha dejado ver su primer foto luciendo un atuendo de los años 1800's; y aunque no apareció al lado de su protagonista, el actor Fernando Colunga, sí se lució con otra tercia de actores.

La esperada producción de Telemundo anunciada en el Upfront 2022-2023 para Estados Unidos, a mediados de mayo, ya ha compartido algunas imágenes y hasta vídeos de los detrás de cámaras en los foros de grabación en las que se puede ver a Ana Brenda Contreras junto a Fernando Colunga.

Y el pasado jueves no fue la excepción, pues la actriz nacida en McAllen, Texas, Estados Unidos, utilizó su cuenta de Instagram para compartir imágenes de "Toda la Sangre", uno de sus nuevos proyectos junto al actor Aarón Díaz, con quien compartió créditos en "Teresa" (2010) protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, pero también dedicó un publicación a su personaje de Mariana Zambrano.

Lee también: Condiciones que Fernando Colunga habría puesto a Telemundo para trabajar con Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras compartió en su perfil de Instagram, una foto en la que está posando junto a un carruaje clásico de los 1800's en una locación de la Ciudad de México, con un look de pantalón, saco de solapa ancha, botas largas y un peinado muy particular de aquellos años.

Pero no fue sólo la foto lo que impactó, sino lo que escribió la actriz de 35 años: "Time traveler [Viajero del tiempo]... (Con los pantalones bien puestos)"; pues el glamour y el maquillaje más dramático brillaron por su ausencia esta vez. Y la también presentadora de televisión mostró su empoderamiento femenino tras esconder sus ojos con unas gafas de sol.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Por otro lado, fue el sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex de Chema Cortés, quien también compartió una instantánea de Ana Brenda, en la misma locación junto a los actores Sergio Sendel, Chantal Andere y otro más, con el mismo look de la actriz, a excepción de Chantal, quien lució un traje sastre de falda y saco y zapatillas de pulsera. "En grabaciones de #ElConde. ¡Pronto por #Telemundo!", se lee en dicho post.

"El Conde" es una adaptación de la legendaria historia del escritor francés Alejandro Dumas y está ambientada en los años 1830's. La conmovedora y cautivadora historia de misterio, amor y venganza cuenta la historia de Alejandro Gaitán (Fernando Colunga), una hombre, víctima inocente de una conspiración, acusado y encarcelado por un doble homicidio, que logra fugarse después de 17 años infernales de encierro.

Una vez puesto en libertad, Alejandro inicia un extraordinario viaje para limpiar su nombre, recuperando primero un tesoro secreto que le dejó su mentor en la prisión, un noble español. Al regresar a México con una gran riqueza y un título real, el Conde de Montenegro se entera de que el amor de su vida Mariana Zambrano (Ana Brenda Contreras) está ahora casada con su enemigo mortal, y parece haber formado parte del complot para encarcelarlo todos esos años.

Pese a que su alma y su corazón están casi destruidos por el pasado, el enigmático y apuesto conde se lanza a ejecutar un elaborado plan para vengarse de los responsables de su encarcelamiento, aunque para ello tenga que revelar su identidad.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!