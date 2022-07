Ana Bertha Espín se encontrará con María Félix en su bioserie

Nuevamente Ana Bertha Espín se encontrará con María Félix, pero ahora en su bioserie, donde da vida a Doña Paz, su suegra y madre de Enrique Álvarez, su primer esposo.

"Doña Paz era una señora de carácter, que nada más tenía un hijo y lo adoraba. Aunque de alguna manera también comprendía un poco a la Félix, pero estaba de por medio su nieto. Ella intentó quitarle a Enrique (Álvarez Félix) a María", contó Ana Bertha Espín, quien aparecerá en dos de los ocho capítulos de María Félix: La Doña, que se estrena el próximo jueves por la plataforma VIX.

"Primero María se lo robó (a su propio hijo). María era una mujer admirable, que iba tras lo que quería, rebasó fronteras, nació con un carácter fuera de lo común, se enfrentó incluso a su padre y en su primer matrimonio no pudo someterse aunque Enrique Álvarez tampoco era una perita en dulce, era un mujeriego", dijo la famosa que ahora encarnará a la suegra de María Félix.

Contó que la primera vez que conoció a María fue en el Teatro Jorge Negrete en una sesión de agremiados de la ANDA. Ana Bertha estaba sentada y en medio de la oscuridad un grupo de personas se sentaron cerca de ella, cuando volteó, vio a su lado a la imponente María Félix.

"Me acuerdo que se veía mucho al espejo. Sacaba su polverita y se veía, pues sí porque estaba dedicada a su imagen, no en vano permaneces siempre bella", recordó la actriz de la serie Vecinos, que se transmite los domingos por Las Estrellas.

"Me tocó hacer la última obra de teatro con Enrique Álvarez Félix (hijo de 'La Doña') y en la serie se verá cuando María nos devela la placa de las 100 representaciones. La señora ya estaba grande, se había achicado (de estatura), pero mantenía su personalidad. Le pusieron de fondo la canción 'acuérdate de Acapulco María Bonita...' la tengo bien presente caminando al escenario".

De Enrique Álvarez Félix guarda el recuerdo de un hombre de carácter complicado. La actriz lo califica incluso como una persona con bipolaridad por sus drásticos cambios de humor. "Un día llegaba y era encantador, un gran conversador y al otro con un carácter ¡que válgame Dios!, pero en esa época no se hablaba de la bipolaridad. Nos descontrolaba mucho en la obra.

"Creo que él no se la pasó nada bien con tantas cosas vividas (junto a María Félix). Quizá no superó que su mamá lo haya mandado de niño a estudiar fuera porque era lo que platicaba siempre, como diciendo 'no me cuidó', era lo que yo leía en el subtexto porque platicaba con dolor, estaba triste". Aunque Ana Bertha también pudo constatar el amor que se tenían madre e hijo.

