Alicia Machado y Gaby Spanic por poco se agarran de los pelos en La Casa de los Famosos

Hace menos una semana que “La casa de los famosos” abrió sus puertas para que ingresaran 16 celebridades del medio del espectáculo, quienes son monitoreadas 24 horas al día por más de 50 cámaras para revelar cómo es su convivencia en el encierro, en la versión de Telemundo del popular reality show “Big Brother“.

Y con sólo unos días al aire ya se dieron los primeros enfrentamientos entre algunos de sus integrantes, y en esta ocasión Alicia Machado y Gaby Spanic por poco se agarran de los pelos al tener una diferencia dentro de “La casa de los famosos” y la discusión fue seguida mediante la transmisión del programa.

Alicia Machado, quien entró de emergente tras la expulsión de uno de los miembros por haber violado el protocolo anti Covid-19, tuvo un enfrentamiento con Gaby Spanic, quien realmente se convirtió en Paola Bracho, de “La usurpadora“, y le reclamó fuertemente a la ex reina de belleza, provocando que casi se agarraran de los pelos.

Lee también: ¡La cosa está que arde!: Llaman cornudo a Edwin por videos de Kimberly Flores con otro

Todo se suscitó cuando la ex Miss Universo llamó a la actriz venezolana por su apellido, algo que Gaby Spanic lo tomó como una ofensa y no se quedó callada, por lo que fue y la enfrentó subiendo un poco la voz y exigiéndole más respeto para su persona por tomarse esas confiancitas.

El tenso momento quedó registrado por las cámaras y micrófonos de “La casa de los famosos” y el público pudo ser testigo del roce que tuvieron ambas famosas durante el confinamiento que tienen en el reality show de Telemundo, el cual sigue un formato similar al de “Big Brother”, que fue un fenómeno hace un par de décadas.

En las imágenes que circularon en redes, se observa a Gaby Spanic decirle a Alicia Machado: “¿Y por eso me dices ‘La Spanic’? Se me hace tan despectivo”, mientras la ex reina de belleza trataba de calmar la situación y explicarle que no la había llamado así como un insulto, sino que simplemente fue una expresión.

Sin embargo, la protagonista de “La usurpadora” se veía sumamente molesta porque la conductora de televisión le había llamado por su apellido, por lo que no cesaba de reclamarle y ni la dejaba hablar: “porque si tú dices que eres mi hermana, yo nunca te he dicho ‘La Machado’, porque a mí me parece como… no me gusta”.

Lee también: Así luce Kristen Stewart como la Princesa Diana en primer tráiler de Spencer

Alicia Machado trataba de explicarle que hablarle por los apellidos a algunos famosos es sólo una manera de llamarlos y que no sabía que ello le iba a molestar: “Yo no pensaba que te molestaba, ahora lo sé. Esto no es una novela porque a lo mejor yo me tomé el atrevimiento, cosa que a veces me sucede, y lo digo para ayudar a otra persona que a lo mejor no tiene la misma experiencia (en este tipo de programas), no sé si me explico”, reviró.

No obstante, Gaby Spanic continuaba molesta y le aseguró que ella no se estaba comportando como si estuviera en una telenovela: “Lo estoy haciendo como yo“; aunque Alicia Machado insistió en que quería ayudarla a que entendiera mejor el tipo de formato de reality al que la actriz venezolana no estaba acostumbrada, pero no pudo evitar que se molestara más. ¡Mira lo que se dijeron!

Gaby Spanic y Alicia Machado tienen un enfrentamiento, a La Spanic no le gustó que La Machado se refiriera a ella como La Spanic #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/77Hav4ZZ9n — NovelaLounge (@NovelaLounge) August 28, 2021

Síguenos en