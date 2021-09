Alicia Machado se va contra Celia Lora en La casa de los famosos y dice que ‘nadie la conoce’

Los pleitos dentro de “La casa de los famosos” están a la orden del día y después que Celia Lora y Anahí Izali tuvieron un agarrón verbal hace apenas unos días en el programa, ahora fue Alicia Machado quien se fue contra la hija del rockero Alex Lora y aseguró que “nadie la conoce”.

La ex Miss Universo, que ha sido una de las figuras que más ha dado material en el reality show de Telemundo, se refirió al pleito que hubo entre sus compañeras y explotó al enterarse que Celia Lora estaba averiguando quién había amarrado navajas para que se desatara el incidente que protagonizó y supuestamente había descubierto que fue Alicia Machado, quien dijo que no se pondría a su nivel.

La ex de Luis Miguel arremetió contra Celia Lora y dijo que “nadie la conoce”, a diferencia de ella, que ha hecho toda su carrera en Estados Unidos y por ello es reconocida por el público, que sabe apreciar su trabajo.

Lee también: Previo al estreno mundial, lanzan el primer tráiler de The Matrix Resurrections

Mientras se encontraba acostada en su cama utilizando unas gafas negras, la venezolana comenzó a platicar con sus compañeros Uriel del Toro y Roberto Romano y de repente soltó las fuertes declaraciones contra Celia Lora, en las que sostuvo que es una completa desconocida.

“Yo no soy Anahí y esta vieja no la conoce nadie en Estados Unidos, no saben quién es, saben que es la hija de un rockero que tampoco suena allá, by the way, ups, ¡qué pena!”, soltó la ex reina de belleza refiriéndose a Alex Lora, líder de El Tri, sorprendiendo a sus compañeros, sobre todo a Uriel del Toro, quien le sugirió no meterse en ese tema.

Lee también: La razón por la que Gaby Spanic desea ganar La casa de los famosos

Sin embargo, Alicia Machado, visiblemente molesta, continuó desahogándose y le reviró al actor: “No, no, no, pero es la realidad, corazón. Si estamos hablando de fama y de m#$%&%& de este tipo y estas estupideces, yo tengo una imagen en Estados Unidos muy distinta y a mí sí me conocen, y me conocen por mi trayectoria y mi trabajo”.

La actriz y presentadora de televisión señaló que le molestaba mucho que Celia Lora comenzara a amarrar navajas alrededor de ella y fuera a decirle a los demás concursantes que ella había sido la responsable del pleito que tuvo con Anahí: “Hay cosas que no se dicen, es el ‘triqui-triqui'”.

La modelo venezolana sostuvo que no permitirá que Celia Lora le falte al respeto: “Porque yo no le he hecho nada, lo único que hice fue ubicarla, y Pablo Montero estaba al lado mío cuando le dije ‘A ver Celia…’ porque ella me dijo cuando yo estaba en la cocina, después que pasó el pleito, me dice ‘mira, ahí tienes, ¿qué te parece tu gran amiga?’, por eso es que le contesté y le dije ‘Mira, Celia, vamos a dejarlo hasta aquí, tú a mí no me dices a quién trato y a quién no trato”.

No es la primera vez que en “La casa de los famosos” se dan roces entre los integrantes y al parecer el de Celia Lora y Alicia Machado todavía dará para más pues ambas continúan en el reality show y la convivencia es inevitable, por lo pronto, mira lo que dijo en el siguiente video.

Síguenos en