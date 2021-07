Alicia Machado reemplaza a Cynthia Rodríguez en Venga La Alegría

Luego de que se anunciara que Cynthia Rodríguez no estaría conduciendo el programa Venga la Alegría de Tv Azteca, su ausencia encendió las alarmas de los televidentes, ahora ya salió a la luz por qué Alicia Machado reemplazará a la actriz.

Y ante la noticia de su ausencia en el matutino de la televisora de Ajusco, se comenzó a especular que Cynthia Rodríguez se uniría a las filas de Televisa, sin embargo, recientemente se dio a conocer que la conductora se tomaría unas merecidas vacaciones por lo que el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, confirmó que Alicia Machado la reemplazaría por una semana.

Rodríguez viajó al otro lado del mundo para reencontrarse con el amor de su vida, Carlos Rivera, pues el cantante tendrá su primer concierto en Madrid en el Teatro Real, esté día 28 de julio.

Lee también: ¡Qué cinturita! Cynthia Rodríguez es elegancia pura con soberbio vestido morado

Alicia Machado estará en Venga la Alegría, programa que recientemente rebasó en rating de la competencia, en la sección "¡Quiero Cantar"!. Cabe señalar que la noticia de que será la Miss Universo de Venezuela en 1996, quien sustituirá a la novia de Carlos Rivera, dividió opiniones, pues mientras unos se mostraron conformes con la decisión de la producción, pues Cynthia Rodríguez tiene mucho favoritismo, mientras que otros consideraron que fue mal cambio.

“Hace falta @cynthiaoficial es más agradable y estamos acostumbrados a su forma de ser, Alicia es buena pero no agradable”, “Pues no me agradó nada su conducción, interrumpe, ni los conoce se hace la chistosa, no ne gustó.”, “Y quién es ella? La calificó con un 1 en su conducción.”, “ Está vieja no conduce nada , no sabe que hueva”, son algunas de las reacciones en las redes sociales.

Este día me acompaña en la conducción la Gran Alicia Machado.#VLAQuieroCantar @cynthiaoficial está de vacaciones y pronto regresa. pic.twitter.com/KRDuEhzYrI — SERGIO SEPULVEDA (@SERGESEPULVEDA) July 26, 2021

Cabe señalar que también la periodista de espectáculos, Flor Rubio , se ausentará al mismo tiempo que Cynthia Rodríguez de Venga la Alegría, pues también se tomó unas merecidas vacaciones, después de permanecer un año y medio en el programa.

Síguenos en