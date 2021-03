Alicia Machado quiere que Danna Paola la interprete en la serie de Luis Miguel

Alicia Machado vivió un romance con Luis Miguel allá por 1996, que ella recuerda con mucho cariño, pues aunque no fue una relación formal en toda la extensión de la palabra, sí tuvo un bonito acercamiento con el cantante, y ese será un tema que se tocará en la segunda temporada de “Luis Miguel: La serie”.

Después de tres años, Netflix anunció que la nueva entrega de la bioserie sobre la vida del solista se estrenará el próximo 18 de abril, por lo que los fans de la serie están ansiosos por ver cuáles son los temas que se tocarán en el audiovisual, que estará ambientado en la década de 1990, por lo que sí es muy probable que salga a la luz el romance que sostuvo “El Sol” con la exMiss Universo.

Pero a Alicia Machado no sólo le agradaría que se hable de su relación con Luis Miguel en la serie, sino que le hasta reveló que le gustaría que fuera la actriz y cantante mexicana Danna Paola quien interpretara su papel en la segunda temporada.

La ex reina de belleza venezolana consideró que Danna Paola cumple el perfil para ser quien la interprete pues físicamente se parece a ella y además tiene una personalidad que irradia ternura, tal como era cuando tenía 18 años y conoció a Luis Miguel.

Sin embargo, quizá la petición llegó demasiado tarde, pues Alicia Machado señaló que sí hubo un acercamiento de la producción para permitir el uso de su imagen y señaló que no tiene ningún problema con ello, por lo que dentro de la serie se tocará el tema de la relación que tuvo “El Sol” con una Miss Universo: “Y esa Miss Universo soy yo”.

Alicia Machado consideró que Danna Paola se parece a ella en muchos aspectos. Foto Instagram Alicia Machado y Danna Paola

Se sabe que la serie abarcará la etapa del cantante en los 90´s, así que la parte donde se habla del romance con Alicia Machado ya se grabó, por lo que la intervención de Danna Paola no sería ya posible ya como lo deseaba la ex reina de belleza.

Como parte del elenco para esta entrega de “Luis Miguel: La serie” se sabe que Macarena Achaga interpretará Michelle Salas, hija del cantante, y en el reparto continúan Camila Sodi y Juan Pablo Zurita, entre otros.

Sobre su relación con Luis Miguel, Alicia Machado recordó que se trató de algo muy bonito pese a la diferencia de edad, pues él le llevaba cerca de ocho años a ella cuando se conocieron. Detalló que tiene muy buenos recuerdos sobre “El Sol” y no olvida que él la apoyó mucho cuando recibió críticas de Donald Trump, quien la llamó “gorda”.

La exMiss Universo venezolana señaló que el romance no fructificó porque ambos tenían muchos compromisos laborales y no había tiempo para ellos, sin embargo, dijo que guarda mucho cariño para Luis Miguel y, aunque no se frecuentan, tienen una bonita relación de amistad.