Alicia Machado no le perdona a Gaby Spanic su traición en La casa de los famosos

Las cosas están que arden en “La casa de los famosos” tras suscitarse algunos roces entre Alicia Machado y Gaby Spanic luego que ésta última “traicionara” a su amiga al salvar a Celia Lora y mandarla al grupo de nominados a la eliminación, que se definirá este lunes.

La ex Miss Universo no le perdona a Gaby Spanic que haya preferido darle su voto a Celia Lora y no a ella, que ha sido su amiga durante muchos años, por lo que la acusó de traición y todo volvió a encenderse en el reality show de Telemundo, el cual congrega a varios famosos del medio del espectáculo.

Alicia Machado y Gaby Spanic ya habían protagonizado un incidente en los primeros días de “La casa de los famosos” cuando la ex reina de belleza le llamó “La Spanic” a la actriz venezolana, sin embargo, en esta ocasión es la ex de Luis Miguel quien está muy ofendida por lo que considera una traición de su amiga y no se la perdona.

Todo ocurrió cuando los famosos tuvieron que votar para salvar a alguien de la nominación para la eliminación y cuando le tocó a la protagonista de “La usurpadora” sorprendentemente no lo hizo a favor de Alicia Machado, quien es una de sus mejores amigas dentro y fuera de “La casa de los famosos”.

Gaby Spanic prefirió darle su voto a Celia Lora y esta decisión trascendió en la casa y llegó a oídos de la ganadora de Miss Universo 1996, quien se sintió traicionada pues además es una de las famosas que está nominada para abandonar el reality show y su suerte ahora depende del favor del público.

Alicia Machado no pudo evitar explotar con el resto de sus compañeros, con quienes se quejó de la “traición” de Gaby Spanic y además reveló que ella ha sido tan buena amiga que incluso la ayudó cuando la actriz venezolana estuvo a punto de perder su casa tras ser demandada por TV Azteca.

“Es una falsa, mira te voy a contar el nivel de amistad, una vez ella tuvo un problema, una de las tantas cosas que te puedo contar, ella tuvo un problema con televisión Azteca y Azteca la demandó y ellos les habían dado una casa a ella como parte de pago… ella iba perder esa casa ya la tenía perdida y yo llamé un amigo mío aquí en México un abogado que a él no se le va una viva, mi abogado fue quien la sacó ella de ese problema y le regreso su casa”, comentó la presentadora de televisión a Cristina Eustace y Christian de la Campa mientras se desahogaba con ellos.

Pero no todo quedó ahí pues el voto de Gaby Spanic ya generó roces directos entre las dos ex reinas de belleza venezolanas y quedó grabado en un video que circula por la red, donde la actriz de telenovelas le dice a Alicia Machado que su voto fue parte de una estrategia y no hay nada personal.

“No tengo nada personal con la decisión de ayer, creo que aquí nadie tiene obligación de salvar a nadie… y tú actitud no es la más favorable”, le dijo Gaby Spanic, a lo que Alicia Machado respondió tajante: “Bueno, ajá, yo me comporto como se me da la gana”. Así que la situación está que arde en “La casa de los famosos”.

