Alicia Machado luce irreconocible tras perder 12 kilos en La Casa de los Famosos

Luego de coronarse como la absluta ganadora del reality show de Telemundo La casa de los Famosos, Alicia Machado sorprendió con su drástico cambio físico, pues aunque aseguró que estar aislada le dejó un gran aprendizaje, la famosa se robó las miradas al lucir irreconocible tras perder 12 kilos.

Fue durante un en vivo en Instagram que Alicia Machado compartió como fue su experiencia en La casa de los famosos tras estar alejada de su familia y conviviendo con personas conocidas y no conocidas, sin embargo, sorprendió al revelar que había perdido 12 kilos.

“Fueron tiempos muy difíciles en La casa de los famosos, no todo fue amor y belleza y alegría, también pasamos momentos difíciles, como lo dije yo, muchas veces me tocó dominar mis propios monstruos, dominar mis propias frustraciones, a veces dominar mis propios miedos”, dijo la exMiss Universo.

La artista mencionó que gracias a su constante alimentación y ejercicio físico fue como ella logró perder peso.“Bajé 11 kilos por no decir 12, porque me da hasta pena decir que bajé 12 kilos, y me voy a seguir cuidando porque tengo muchísimo trabajo. Pero no se preocupen por mí, soy una mujer muy inteligente que le gusta ser feliz”, expresó la famosa.

En cuanto a la perspectiva que tenía de muchas personas, Alicia Machado aseguró que esta se modificó y que ahora ha dado más valor a la compasión hacía otras personas.

“Definidamente este proyecto nuevamente me vuelve a cambiar la vida, para mí ahora significa un antes y un después de La casa de los famosos. El perdón es el bálsamo del alma, yo soy una persona que el perdón para mi es mi bandera en la vida, el perdón es todo en esta vida, es amor, es salud, es alegría, es paz y felicidad, vamos a olvidar lo malo y recordar lo nuevo”, detalló la actriz.

La modelo también aprovechó para agradecer todo el apoyo del público que hizo posible que ella ganara. “Gracias, muchas gracias a todos los que hicieron posible La Casa de los Famosos, al público que hizo que este show entrará en sus corazones y se convirtiera en lo más visto de la televisión. A toda esa gente que hizo que logrará más de 40 millones de votos les debo mi gratitud, amor y lealtad”, mencionó la ex Miss Universo.

Alicia Machado, Manelyk González, Cristina Eustace, Kelvin Rentería y Pablo Montero fueron los finalistas del reality show, sin embargo, fue la primera quien se coronó como la ganadora absoluta llevándose 200 mil dólares (más de 4 millones de pesos). El segundo lugar lo obtuvo Manelyk González.

Ante el rotundo éxito que tuvo La casa de los Famosos, Telemundo ya anunció que habrá una segunda temporada para el 2022.

