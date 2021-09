Alicia Machado le da tremendos besos a Celia Lora y hasta se quita la blusa

Nuevamente la actriz y ex-reina de belleza venezolana - estadounidense, Alicia Machado se robó el show en La Casa de los Famosos y vuelve a estar en boca de todos tras sacar su lado más sexy en La casa de los Famosos, pues la modelo se puso 'hasta las chanclas' y dejó a todos boquiabiertos al quitarse la blusa y darle tremendo besos a su compañera Celia Lora.

Tras la inesperada salida de Kimberly Flores de La casa de los Famosos, Alicia Machado volvió a dar de que hablar, y no precisamente por despotricar en contra de sus compañeros, ya que la venezolana aprovechó que su rival de amores ya está fuera de la jugada para hacer de las suyas y despojarse de lo que le estorbaba, tal y como lo hizo la esposa de Edwin Luna.

Y es que la también empresaria sacó su lado más sensual mientras sus compañeros y ella se tomaban unos tragos, sin embargo, Machado tomó en serio la parranda y se puso hasta 'las chanclas', lanzándose a la alberca con todo y ropa para después dar tremendo taco de ojo a sus compañeros al quitarse la blusa en medio del agua, dejando al descubiert sus nenas.

Pero, por si esto no fuera suficiente, Alicia Machado se olvidó de las recientes peleas que ha tenido con su compañera Celia Lora, a quien aseguró que nadie la conocía y que no podía ver ni en pintura, y aprovechando que 'no estaba en sus cinco sentidos' cayó rendida ante los encantos de la playmate y le dio tremendos besos.

Cabe señalar que Alicia Machado es una de las famosas que más ha dado de que hablar en La casa de los famosos por sus altercados con sus comapañeros, Kimberly Flores, Celila Lora, Anahí y Gaby Spanic, además de mostrarse muy cariñosa con su compañero Roberto Romano, quien primero se le vio muy atrevido con Flores.

En los últimos días, Roberto Romano y Alicia Machado habían protagonizado diversos encuentros románticos, sin embargo, todo terminó cuando el actor se refirió a la venezolana como un "nopal con espinas", a lo que ella no se quedó callada y aseguró que Romano la celaba cuando ella platicaba con Christian de la Campa.

“Yo desde el principio le dije no son celos, jamás te celaría, eres libre de hablarle a quien quieras”, argumentó Roberto a Christian de la Campa, quien le confesó que Alicia Machado había expresado tal situación. A lo que la ex modelo venezola reiteró lo dicho y le repitió:

“Ayer me dijiste 'Alicia me diste una mirada muy tierna y después te veo cuando entra Christian y le picas el ojo a Christian', ¿cómo interpreto yo eso?”, dijo Machado.

