La última noche en “La casa de los famosos” definió a la ganadora del reality show y no hubo sorpresas pues Alicia Machado se convirtió en la triunfadora, arrasando en las votaciones y dejando claro que era la favorita del público para llevarse los 200 mil dólares del premio.

La ex Miss universo obtuvo más de 40 millones de votos por parte de los fans del programa de Telemundo, que registró cifras históricas pues la producción anunció que recibieron más de 60 millones de interacciones en la última semana para definir al ganador o ganadora de esta primera edición.

No fue sorpresa para nadie que Alicia Machado se haya convertido en la ganadora de “La casa de los famosos” pues desde el principio fue una de las favoritas, ganándose el corazón de los televidentes por mostrarse muy auténtica dentro del reality y ellos la respaldaron hasta el final.

El segundo lugar fue para la influencer mexicana Manelyk González, quien era la segunda favorita de la audiencia, y detrás de ella aparecieron Kelvin Rentería, Pablo Montero y Cristina Eustache, en una noche que estuvo llena de tensión.

Tras mantener los nervios a flor de piel, el presentador del reality show Héctor Sandarti reveló el nombre de la ganadora, que obtuvo un total de 40 millones, 586 mil 129 votos, una mayoría abrumadora con la que Alicia Machado dejó muy atrás a la competencia y se quedó con el triunfo de esta primera edición de “La casa de los famosos”.

Tras ir descartando uno por uno a los participantes, al final sólo quedaron Alicia Machado y Manelyk González como las finalistas para definir a la ganadora de “La casa de los famosos” y fue hasta el final que el presentador de televisión reveló el nombre de la triunfadora y cuando la ex reina de belleza lo escuchó, no pudo evitar soltar algunas lágrimas.

Visiblemente emocionada, la venezolana, quien lució un atuendo en animal print, soltó el llanto y abrazo a Manelyk González, agradeciendo al público que el respaldo, además de mostrar incredulidad en su rostro y soltar un “No lo puedo creer”.

Una vez pasada la emoción del momento, Alicia Machado señaló que una de las grandes características que mostró a cámara es que suele ser muy honesta y tener el carácter fuerte, sin embargo, su padre le enseñó que ello más que un defecto era una virtud y el público pudo darse cuenta durante las semanas que permaneció en “La casa de los famosos”.

“Hoy lo confirmo. Confirmo que eso es lo que me ha mantenido en este negocio, en esta profesión que no es fácil, frente al público. Y como siempre lo he dicho: así la prensa diga lo que le dé la gana y la gente te quiera hundir, el público no se engaña y ellos te perciben cuando eres honesto, cuando eres transparente”.





