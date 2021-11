Tras tener sus roces en “La casa de los famosos”, Alicia Machado y Gaby Spanic al parecer sí vieron fragmentada su amistad y esta vez la ex Miss Universo lo dejó claro al asegurar que es mejor actriz que su compatriota.

En los últimos del reality show de Telemundo, los cinco finalistas han estado compartiendo momentos juntos donde se han abierto a los demás y Alicia Machado, fiel a su estilo directo, se le fue con todo a la protagonista de “La Usurpadora” no sólo al criticar la manera en que actúa, sino también le sugirió ir a un psiquiatra.

Sin pelos en la lengua, Alicia Machado aseguró que es mejor actriz que Gaby Spanic y para ello bastaba ver sus villanas, y no paró ahí, sino que además dijo que su compatriota debería buscar un buen maestro de actuación “porque le hace falta”.

Lee también: Pese a video, Verónica Montes niega haberle dado gotas a Alicia Machado en La casa de los famosos

La ex reina de belleza venezolana se ha caracterizado por ser una de las participantes de “La casa de los famosos” más auténtica, por lo que se ha convertido en una de las grandes favoritas para ganar el reality, en el cual también estuvo Gaby Spanic por algunas semanas hasta que fue expulsada.

Al inicio, Alicia Machado y Gaby Spanic mostraron su amistad ante las cámaras, pero después hubo algunos roces entre ellas y el vaso se derramó cuando la actriz de “Si nos dejan” eligió salvar a Celia Lora de la eliminación sobre su “amiga”, algo que ésta no le perdonó y la tachó de traidora.

Lee también: Lalo Mora se resiste a fans tras ser señalado de mano larga: "Ojitos sí, manitas no"

Todo indica que la buena relación entre Alicia Machado y Gaby Spanic ya no existe y por ello la Miss Universo 1996 dejó claro lo que piensa sobre el trabajo de su compatriota, asegurando que ella es mucho mejor actriz.

“Lo que pueda hablar Gabriela sobre mí ya me parece… bien… Pues sí, que busque ayuda psiquiátrica, la necesita urgentemente, porque a ella le molesta ese mounstro que me ve adentro porque yo hago villanas y no me repito, todas mis villanas son distintas, yo no me interpreto a mí misma en cada papel que hago, como le pasa a ella”, soltó la ex reina de belleza.

“Y que aparte del psiquiatra se consiga un mejor maestro de actuación porque le falta un chin#$% todavía”, remató Alicia Machado visiblemente molesta, pues su reacción se debió a que la producción le mostró en video todas las veces que Gaby Spanic la nominó en “La casa de los famosos”.

Al parecer el pleito entre ambas actrices venezolanas va en serio y el reality show acabó con la amistad que las dos presumían, aunque los fans respaldaron a Gaby Spanic por su trayectoria en telenovelas.

Síguenos en