Alfonso Cuarón dirigirá la serie Disclaimer para la plataforma Apple TV+

Tras triunfar en Hollywood con sus películas, el realizador mexicano Alfonso Cuarón emprenderá una nueva aventura con la serie “Disclaimer”, la cual producirá, dirigirá y escribirá para la plataforma de Apple TV+.

El ganador del Oscar por “Gravedad” y “Roma” tendrá a su cargo esta nueva serie de Apple TV+, en cual contará con una actriz de primer nivel como protagonista, Cate Blanchett, quien también se llevó la estatuilla dorada por su actuación en “Blue Jasmine” en 2013.

La plataforma digital explicó en un comunicado que "Disclaimer" contará con mucho talento de México detrás de las cámaras, ya que Alfonso Cuarón ha fichado a su compatriota Emmanuel "Chivo" Lubezki como director de fotografía.

Emmanuel Lubezki, ganador de tres Oscar, colaborará en la fotografía de esta serie con el francés Bruno Delbonnel, lo cual garantiza una propuesta visual interesante, pues ambos son conocidos por su talento.

Esta serie narrará la historia de una periodista de investigación (Blanchett) que de repente se encuentra con una novela que cuenta una trama muy oscura en la que ella misma es uno de sus personajes.

Además de Cate Blanchett, la serie contará con Kevin Kline en su reparto. "Disclaimer" se basará en la novela homónima que escribió Renee Knight y las expectativas entre los fans de la obra han crecido como la espuma.

Ganador de cuatro premios Oscar, el mexicano Alfonso Cuarón firmó en octubre de 2019 un acuerdo global de producción con Apple TV+ para desarrollar diferentes proyectos para la pequeña pantalla.

El director originario de la Ciudad de México ganó las estatuillas de mejor dirección y mejor montaje por "Gravedad" (2013) y las de mejor dirección y mejor fotografía por "Roma" (2018), la cual también ganó en Mejor película internacional.

Considerado como uno de los directores más cotizados y prestigiosos en Hollywood, la excelente y muy variada filmografía de Cuarón incluye otras películas como "Y tu mamá también" (2001), "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" (2004) o "Children of Men" (2006).

