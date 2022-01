Alex de la Madrid y los galanes de serie La Rebelión de las Esposas

El actor Alex de la Madrid, fue el primer famoso masculino en revelarse para la próxima serie de Pantaya, "La Rebelión de las Esposas", como se llama tentativamente el proyecto, en el que hará pareja con la también actriz Aracely Arámbula; y a la par de éste, ellos son los galanes de la prometedora serie.

Además de revelarse en un principio que serán las actrices Ana Serradilla de la cinta "El Hubiera sí Existe" (2019), Daniela Vega de "Una Mujer Fantástica" (2017) y Adriana Paz que triunfó en España con la serie "Vis a Vis" (2018-2019), se sabe que Aracely Arámbula quien viene de hacer la telenovela "La Doña" (2016-2020) -producción de Telemundo-, completa el cuarteto de las esposas rebeldes que terminarán buscando una válvula de escape en la trama del proyecto.

"La Rebelión de las Esposas" está siendo rodada en la Ciudad de México por Elefantec y producida para Pantaya, y es el primer proyecto entre la producción y la plataforma de streaming hispana que fue pactada en agosto de 2021.

La serie de 6 episodios obedece a un thriller melodramático y está dirigido por Iñaki Peñafiel de la serie de Netflix "Express, La Cocinera de Castamar" (2021) y escrito por Adriana Pelusi de la también serie del gigante del streaming "Control Z" (2021). Se estrenará en Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico en el tercer trimestre de 2022.

La trama de "La Rebelión de las Esposas", obedece a la historia de cuatro mujeres que aparentemente felices y deciden abandonar sus hogares de manera inesperada. Nadie sabe dónde están, pero poco a poco se irá descubriendo que tenían demasiadas razones para escapar.

El motivo principal: rebelarse en contra de sus matrimonios y sus vidas de amas de casa que no eran como ellas pensaban. Pero huir tiene sus riesgos y las mujeres estarán unidas no solamente por este viaje que las cuatro emprenden, sino que también por un asesinato.

Por otro lado, la trama retratará situaciones reales que harán reflexionan sobre el matrimonio, la libertad, la maternidad, el patriarcado, las amistades, las construcciones sociales y el lado oscuro de las vidas aparentemente perfectas de cuatro personajes que ignoran los secretos de las personas con las que viven y a quienes creen conocer muy bien.

Todo apunta, a que el elenco de "La Rebelión de las Esposas" incluirá en su elenco a galanes como Arap Behtke de la serie "Buscando a Frida" (2021) de Telemundo, así como Ricardo Kleinbaum, a quien recientemente se le vio actuar como el Detective Trejo en "S.O.S Me Estoy Enamorando" (2021), Luis Arrieta de "La Boda de la Abuela" (2019) o Sergio Bonilla de "Un Padre no tan Padre" (2016), quien es hijo del legendario actor mexicano Héctor Bonilla.

Otras estrellas que incluirá el proyecto figuran Macarena García de "Control Z", Erick Guecha de "La Fea Más Bella" (2006-2007) y la primera actriz Blanca Guerra, de la telenovela "Alma de Hierro" (2008-2009), entre otros.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!