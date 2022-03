Alejandra Guzmán y Paulina Rubio aclararán rivalidades en nuevo show de TV

Luego de que por años han sido consideradas como unas eternas rivales en el amor, las cantantes Alejandra Guzmán y Paulina Rubio aclararán todo sobre sus "diferencias" en un nuevo show de TV; pues lejos de separarlas una de las otra, hoy están más cerca con una esperada gira de trabajo para la que ya tienen algunas fechas pactadas.

"Lo que dicen (de la supuesta rivalidad) me da risa, porque al final la conozco desde el Pedregal (Ciudad de México). Éramos vecinas, anduvo con mi hermano; yo la conozco como persona normal. Susana Dosamantes (madre de Paulina) vivía en el Pedregal y desde ahí la conozco. No la veo como artista, sino como una niña con la que jugaba”, expresó Guzmán en una entrevista con un medio nacional.

También se espera que ambas estrellas de la música pop-rock, muestren un adelanto de lo que será su gira "Perrísimas", en dicho show televisivo.

Los conflictos entre Guzmán y Rubio comenzaron en su juventud y nacieron a partir de ciertos mensajes que se lanzaban la una a la otra a través de su música, debido a un famoso actor y cantante mexicano, con el que finalmente ninguna de las dos se quedó; se trata de Erik Rubín, quie hizo vida con la actriz y conductora Andrea Legarreta de "Hoy".

Fue específicamente el sonoro enfrentamiento que protagonizaron con las canciones "Mío" de Rubio y "Hey Güera" de Guzmán, lo que prolongó la creencia de una rivalidad insuperable.

Ambas canciones fueron resultado del triángulo amoroso entre las dos mexicanas y Erik Rubín, entonces pareja de Guzmán y que tuvo un romance con Paulina Rubio, quien fue su compañera en la recordada banda Timbiriche.

Las cantantes habían anunciado con anterioridad, que la gira "Perrísimas" las llevará por 26 ciudades de los Estados Unidos esta primavera; no obstante, todavía no han presentado el itinerario que tendrán en México ni en Latinoamérica. EFE

