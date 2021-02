Alejandra Guzmán vuelve a actuar como Dios la trajo al mundo

La cantante Alejandra Guzmán regresará a su faceta como actriz y estará presente en las escenas de la serie "El Juego de las Llaves" de Amazon Prime Video. Sin embargo, no hará cualquier personaje, pues en esta ocasión lucirá su cuerpo a sus 52 años, ¡como Dios la trajo al mundo!

Desde noviembre de 2020, Alejandra Guzmán ha venido publicando una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram con atrices como Ela Velden, Michelle Rodríguez Marimar Vega. Así como una postal en la que aparece también con Laura León, Maite Perroni, Fabiola Campomanes, entre otras; pues son las figuras con las que compartió foro y locaciones de grabación para a segunda entrega de la serie de Amazon Prime Video.

En entrevista con "De Primera Mano" de Imagen TV, Alejandra Guzmán contó que ha sido todo un reto para ella, más que volver a actuar, hacerlo de forma radical, pues dijo, su personaje es una "chava" que viaja mucho y es emprendedora pero muy en el fondo, tiene su corazoncito.

"Ay, muy buena... Mira, fue muy fuerte porque me tuve que desnudar, yo nunca me había desnudado a los 52, entonces sí, es un orgullo pero me costó tener que quitarme muchos tabús y decir: 'bueno, si tengo mis cicatrices, también tengo que estar segura así como estoy'; y me cuidaron mucho, fue muy bonito, mi compañero me trató muy bien... o sea, yo era la que decía: 'No hay por qué tener nervio, realmente'..." empezó revelando "La Guzmán", sobre su experiencia de regresar a los foros de televisión y cine.

Por otro lado, la hija de Silvia Pinal, dijo que aunque fue difícil para ella desnudarse completamente para hacer la escena, sacó la casta del apellido Pinal, el sello que la caracteriza como parte de una de las dinastías más importantes del medio artístico en México:

"Pero sí cuesta trabajo meterme en la actuación porque yo estudié bien actuación con José Luis Ibáñez; hice teatro, hice gypsy... o sea, sí estudié mucho de teatro, entonces [dije]: 'No, yo tengo que sacar el apellido Pinal aquí, a todo lo que da... y me encantó trabajar con Ela y con Maite; con ellas tuve muy buena quimica, entonces, salió padrísimo..."

Entre la charla, la intérprete de "Eternamente bella", reveló un poco los detalles de su personaje en la serie, así como el buen sabor de boca que le ha dejado tener como compañeras a actrices jóvenes y exitosas, pues nunca se imaginó trabajar con ellas.

"Mi personaje es una chava que viaja, muy emprendedora, muy Milenial acá de la cabeza, le vale gorro todo, pero tiene su corazoncito, muy por dentro".

Y a la pregunta de Gustavo Adolfo Infante, sobre si hay intimidad, "la Reina de Corazones", argumentó que tendría que verla, porque si no, no tiene chiste... y comentó: "El que no ha visto que vea, y el que no, que compare...".

Además comentó que está orgullosa de su resultado como actriz, después de años de no pararse en un foro de grabación para figurar en la pantalla chica, pues tras haber tenido pláticas con el director, se sintió muy cómoda trabajando con todo el staff de producción.