Alan Estrada e Isabella Castillo, los protagonistas de La Usurpadora, The Musical

Un nueva producción de una historia de antaño como lo fue "La Usurpadora" (1998), protagonizada por la actriz Gaby Spanic, está dando mucho de qué hablar, y este 2021, se perfila como una gran promesa del cine mexicano; "La Usurpadora, The Musical". El nuevo proyecto será protagonizado por Alan Estrada e Isabella Castillo, quienes ya tienen muchas tablas en el menester de la actuación.

Recientemente se reveló que parte del elenco estaría integrado por la mismísima Alejandra Guzmán y Susana Zabaleta, pero también estará integrado por Jesús Ochoa, Alejandra Ley, Cecilia Toussaint y Vlentina -quien ha cobrado fama por el exitoso reality "RuPaul's Drag Race".

Lo que se sabe es que esta nueva producción llevada al cine, ha sido grabada en cinco estados de la República Mexicana (entre los que figuran Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Ciudad de México) con un elenco de más de 200 bailarines y 900 extras.

El director del proyecto dijo que la producción tuvo varios retos, en el primero, adaptar un guión de telenovela a un guión de cine "hecho música":

"Hubo varios retos: primero el pasar un guion de una telenovela a un guion que se contara con canciones de los 90. Los personajes de telenovela llevan mucho melodrama y entonces a estos personajes se les tiene que dar otras dimensiones".

Así mismo, el experto indicó que no ha sido nada fácil trabajas las canciones que serán parte de "La Usurpadora, The Musical", pero al mismo tiempo ha sido muy divertido:

"En términos de tono hay que volverlos más ricos y es muy complejo; hay que saber navegar el melodrama. La parte musical fue muy divertida, y se trabajó con Sebastián para darle la vuelta a las canciones y darles un toque fresco para que se escucharan más actuales. Fue muy divertido el proceso de adaptación".

Las canciones que darán vida a la nueva versión de "La Usurpadora" -internacionalmente conocida-, no son otras que clásicos temas (de varios géneros) que fueron un boom en los 90's y que en la actualidad se siguen escuchando, como "La Vida Es Un Carnaval", "Mi Tierra", "Dame Otro Tequila", "Bidi Bidi Bom Bom", "Livin’ La Vida Loca", "Vuelve", "Con Zapatos De Tacón", "Cosas Del Amor" y "No Me Ames", entre muchas otras; éxitos, con los que sin duda millones han cantado, se han enamorado y han vivido una historia de amor.

"La Usurpadora, The Musical", será una historia bilingüe, pues se podrán escuchar diálogos en Español e Inglés, así como las canciones antes mencionadas.

Los personajes de las hermanas mellizas Valeria y Victoria (antes Paola y Paulina Bracho), serán interpretados por la actriz cubana Isabella Castillo y Carlos Daniel será encarnado por el actor mexicano Alan Estrada.

La historia de "La Usurpadora, The Musical" está basada en la telenovela "La Usurpadora" y retrata la vida de dos hermanas mellizas que fueron separadas al nacer y nunca se conocieron; una de ellas pobre pero con una dulzura y corazón enormes y la otra rica que es mala, conspiradora, arrogantes... No obstante, el tiempo pasa y un encuentro que tienen por casualidad en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) las une y sus vidas se ven entrelazadas inevitablemente.

La tarde del pasado lunes, el conductor de "¿Quién es la Máscara?", compartió con sus seguidores que su historia en "La Usurpadora, The Musical" en cuanto a grabaciones, ya ha terminado y así mismo, agradeció Isabella Castillo y Santiago Limón, el creativo de la cinta:

"Hoy terminé de filmar @lausurpadorathemusical y qué cosa tan divertida. Gracias gigantes a @sanlimonc por la confianza y a ti @isabellacastillodv que gran compañera eres!!! Ya tengo muchas ganas de que la vean y disfruten esta historia cantando con nosotros".

