Luego de que la actriz e influencer mexicana, Bárbara de Regil visitará el foro de Ventaneando de Tv Azteca en donde aprovechó para hablar de las diferencias que tuvo con Yosstop y Gala Montes, está última no se quedó callada y reaccionó al estilo Niurka Marcos a las declaraciones de la protagonista de Rosario Tijeras.

Fue a través de sus historias de Instagram que Gala Montes explotó en contra de Bárbara de Regil y los conductores del programa Ventaneando, quienes aseguraron que todo el coraje que ella le tenía a la protagonista de la telenovela Parientes a la Fuerza se llamaba envidia. Montes explicó que ella quería dejar está polémica en el pasado pero ante las declaraciones de su colega no pudo quedarse callada y muy al estilo de Niurka Marcos respondió para que fuera más divertida.

“Les voy a hablar como Niurka para que esto sea más divertido para todos. Resulta people que en 2021 se quedó toda la mier**, pero que esta gente quiere traer esa mier** al 2022 [...] primero, cuando hablen de mí, lávense la boca″, comenzó diciendo la actriz que ahora forma parte de Televisa.

Acto seguido, Gala Montes expresó que Ventaneando estaba más muerto que el perro de Bárbara de Regil, además de calificarlo como misógino. “Ese programa está más muerto que el perro por el cual empezó todo esto (…) Envidiosos todos ustedes que tienen que hablar mí para tener rating. Yo no te tengo envidia, yo tengo 21 años todavía produzco colágeno, qué te voy a tener envidia”, comentó la oriunda de Ciudad de México.

Como era de esperarse, la reacción de Gala Montes ha dividido opiniones en las redes sociales; mientras algunos usuarios la apoyaron por no quedarse callada al expresar que los conductores de Ventaneando se pasaron al llamarla envidiosa; otros se le fueron encima a la participante de La Máscara.

"Quien es ella? Pudo haber utilizado su derecho de réplica de una manera más seria digo yo. Cae mal con su gritadera. Y Ventaneando muerto, muerto pero si se lo proponen le destruyen su desconocida (al menos por mi) carrera, que los ponga a prueba y vera de lo que hablo", "Pobre Gala, se fue de Azteca por ser una who y ahora en Televisa pasa sin pena ni gloria, da PENA", "Jajaja gala Montes triunfo con su protagónico en Univision, mientras que la telenovela de Bárbara en Telemundo la pasaron en la madrugada por si sufren de insomnio", "Y está versión pirata de Niurka de dónde salió?", "Tiene toda la razón, se pasaron con ella en el programa y la llamaron envidiosa y creo Gala no tiene nada que envidiarle", son algunos de los comentarios que circulan en redes.

Cabe mencionar que Gala Montes explotó tras escuchar decir a Bárbara de Regil que para ella era una desconocida y que ella quería creer que se trataba de envidia.

"Gala Montes, yo con ella hice una novela hace mucho tiempo, como he hecho muchos proyectos, no la conozco, de ‘hola y adiós’ (nada más), yo no entiendo por qué tanto odio en mi contra, o sea, no sé de dónde viene. Quiero pensarlo (que es envidia), porque yo no entiendo de dónde tanto odio en mi contra. Yo si creo que el día que alguien suba algo y yo salga y diga y haga y mencione ‘es que mi mamá tiene cáncer’, mi mamá también tuvo cáncer, y muy fuerte, vivimos con el cáncer de mi mamá 10 años, pero no sé qué tiene qué ver […] de hecho este domingo voy a ir a un hospital, ya lo subiré (a las redes), y lo subo no porque diga ‘miren lo que estoy haciendo’, lo subo porque si yo tengo el poder de usar mis redes para motivar a que alguien más haga algo por alguien, lo voy a seguir haciendo”, expresó De Regil cuando visitó Ventaneando.

