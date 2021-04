Al borde de las lágrimas, Jacky Bracamontes se despide de Netas Divinas

La actriz y conductora de televisión Jaquelique Bracamontes, mejor conocida en el mundo de la farándula como Jacky Bracamontes, ha tenido que tomar una difícil pero necesaria decisión; se trata de su salida definitiva de "Netas Divinas", el programa hecho por mujeres y para mujeres que desde hace 14 años, se transmite a través de la señal de Unicable.

Y es que, tras confesar que le ha costado algo de trabajo tenerse que trasladar de Miami a México para unirse al elenco conformado por Daniel Magún, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Paola Rojas, Jacky Bracamontes, ha platicado con la producción del programa y juntos han decidido que lo mejor es su salida; motivo por el cual, la también actriz de telenovelas, se despidió al borde de las lágrimas; pues es una show que la ha arropado por tres años.

Pues fue debido a la constante ausencia de la protagonista de "Sortilegio" (2009), que levantó sospechas en cuanto a su posible salida, situación que confirmó al aire la noche del pasado miércoles 14 de abril, lo que dejó muy tristes a sus compañeras conductoras, y ella misma aseguró que su corazón se queda en el foro de la XEW, donde se graba el programa.

La decisión tomada por quien hasta el miércoles fue una de las conductoras más recatadas de "Netas Divinas", hizo saber así su decisión; "Mi realidad en este momento es que estoy viviendo en Miami, estoy trabajando allá. Tenía un año sin estar en este foro, que para mí fue complicado, pero por mi trabajo. Por la pandemia también que se complicó viajar tuve que quedarme allá, entonces llegó el momento de decidir con la gente del canal que era mejor decir adiós".

También expresó lo satisfactorio que le ha resultado en su carrera y vida personal, el haber formado parte del elenco del programa ya que anteriormente le costaba decir lo que pensaba y como conductora, tuvo que despejar más su mente, abrir su corazón y decir lo que en realidad piensa.

"La neta de netas de netas, creo que nunca en mi vida había sido tan neta hasta que entré a 'Netas Divinas', como que siempre me guardaba todo y no decía las cosas. Es difícil abrirte de esta forma".

En las Historias de la cuenta de Instagram de "Netas Divinas", Jaquelique Bracamoentes dijo a la audiencia:

"Oigan, les tengo que confesar que sí estoy muy triste porque no me quiero ir de 'Netas Divinas', pero me tengo que ir, ni modo... Eh... mi corazón se queda aquí, amo ser parte de este quinteto; ellas saben que las amo, a nuestros productores: a Fox a Cuquis y los voy a extrañar mucho y espero, el día de mañana regresar aunque sea de invitada, porque amo este programa, de verdad que lo amo... Los quiero, gracias por su amor, gracias por su cariño... Nos seguimos viendo, por ahí, por ahí...".

En septiembre de 2018, fue cuando se revelaron los nombres de las estrellas que estarían al frente del programa que ha tenido tanto éxito, mismo que con sus relajadas pláticas entre las conductoras y con especialistas invitados, han cautivado a la audiencia de América. Jacky Bracamontes expresó en aquel entonces:

"Acá literal ni volteamos a ver las cámaras, es una plática, un cafecito entre amigas y yo, hablamos de nuestras experiencias, es un rollo más personal, pero también está divertido, pero creo que es más complicado que la conducción". Hoy se despide del programa.