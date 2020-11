¡Ahora le tocó a Laura G! dio positivo a Coronavirus

La conductora de ‘Venga la Alegría’, Laura G, fue diagnosticada con Sars-Covi-2 , lo dio a conocer durante el programa, platico con detalle cómo se siente, después de saber que tiene coronavirus, y como es que se entero que tenía.

Fue en una entrevista que se llevo a cabo en vivo durante el programa de Venga la Alegría, Laura G, expresó que se dio cuenta que tenía covid-19 al presentar una alergia muy fuerte, el domingo cuando andaba trabajando y por responsabilidad propia fue que acudió hacerse la prueba.

Laura, anuncio de broma al principio de la entrevista que se iría a parís de vacaciones, ya que no va poder asistir al foro, por las próximas dos semanas.

“El domingo fui a trabajar a VLA, traía un cuadro de alergia muy fuerte, porque ustedes saben me cambié de casa, entre el polvo y todo yo pensaba que era alergia, así que tomé un antihistamínico para que me la cortara y de forma responsable me fui a hacer la prueba sin que me la pidieran”, platicó.

Para descartar que fuera Covid-19, se hizo la prueba, pero no se sabe desde cuando sea portadora del virus:

“Pensando que iba a salir negativa y que hoy estaría con ustedes en el programa, pero ayer me enteré que estoy positiva, no sé cuánto tiempo tenga positivo porque lamentablemente a veces el virus te da de forma asintomática”.

Agregó que ella se encuentra en perfectas condiciones, al igual su esposo quien también se hizo la prueba y le salió positivo, recalcando que sus hijos están muy bien, aclarando que no ha presentando ningún síntoma:

“No tengo ni idea si mi cuadro de alergia era derivado de mis síntomas de Covid, estoy en casa, estoy muy bien. Mi esposo salió negativo, mis hijos están perfectos. Yo no tengo ni un solo síntoma. Me siento perfecto, no tengo fiebre, no tengo diarrea ni ningún otro síntoma con el cual relacione la enfermedad, pero sí estaré en casa por protocolo y creo que mi batalla va a ser más mental que física”, comentó Laura G.

Lo que le preocupa es no poder andar de arriba para abajo como ella esta acostumbrada y recomendó a los televidentes que se fijaran bien lo que deseaban, ya que se les puede cumplir:

“Estoy acostumbrada a tener radio, tele, mis hijos. Mi esposo y yo somos personas muy activas y a veces la vida nos dice stop, organiza. Cuiden mucho lo que digan porque yo inconscientemente decía, ‘si me llegase a dar que me dé cuando me mude para poder estar en casa’ y vean”.

¡Ahora le tocó a Laura G! dio positivo a Coronavirus. Foto Instagram Laura G.

Para finalizar dijo:

“Los veo y me dan ganas de llorar, estoy mucho más sensible y valoras mucho, soy una persona que trabaja desde los 13 años y me apasiona mucho mi trabajo y es difícil hacer un descanso, pero bueno, me toca vivir esto, como me decía mi mamá, fluye y lo voy a vivir de la forma más linda, estaré al pendiente de mis hijos, estaré viendo VLA y me estaré inventando algo para seguir trabajando desde casa”, puntualizó la cconductora.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.