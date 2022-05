Ahogado en llanto, Alfredo Adame pide perdón a sus hijos en Soy Famoso

Una vez más Alfredo Adame robó cámaras pero en está ocasión no fue por sus polémicas declaraciones en contra de sus enemigos famosos ni por sus constantes peleas, si no que ahora el famoso apareció ahogado en llanto en Soy Famoso, ¡Sácame de aquí!, reality en el que participa.

Fue hace unos días que el polémico actor y conductor de televisión protagonizó un soprendente y conmovedor momento frente a las cámaras del reality de Tv Azteca al ahogarse en llanto mientras pedía perdón a sus hijos, Diego Adame Banquells, Sebastián Adame Banquells, Alejandro Adame Banquells, fruto de su relación con Mary Paz Banquells con quien desde hace años mantiene una batalla, asegurando que sólo tenía una hija, Vanesa.

"No existe (relación con sus otros hijos), yo no tengo hijos ni hermanos, mis padres fallecieron hace mucho. No tengo ningún lazo familiar con nadie más que con mi hija Vanessa y mis nietos", dijo hace un tiempo Alfredo Adame, palabras que ahora el famoso se arrepiente y quiere remediar.

Lee también: Maribel Guardia reaparece con melena corta y más rubia que nunca de viaje a Los Ángeles

Fue durante una dinámica de Soy famoso ¡Sácame de aquí! que el ex conductor de Hoy rompió en llanto al hablar de la mala relación que tiene con sus hijos y los llamó a solucionar sus diferencias después de que él salga del reality. “Diego, Sebastián y Alejandro… los amo, los quiero y espero que algún día podamos llegar a arreglar nuestras diferencias”, dijo Alfredo Adame.

El conductor de televisión se mostró aún más conmovido cuando mencionó que le dolió mucho que lo hayan llamado mal padre cuando en realidad él dio todo por sus hijos que ahora están alejados de él. “Considero injusto que me hayan llamado mal padre… si alguien fue buen padre fui yo”, aseguró.

“A mis hijos les di la vida, amor, cariño, respeto, los apoyé y les di todo en absoluto. Siempre fui su mejor amigo, compañero y su papá”, aseguró el polémico actor y conductor de televisión frente a las cámaras del reality show. “Les ofrezco verlos en algún lugar… un beso, un abrazo, sin recriminaciones… estoy dispuesto a que seamos padre e hijos otra vez. Sí me lastimó que su mamá los alienara en mi contra, al grado que llegué a desconocerlos y a desheredarlos”, concluyó.

Lee también: Livia Brito regresa como La Desalmada; 'El Güero' Castro confirma segunda temporada

Ante estás fuertes declaraciones, Sebastián, hijo menor de Alfredo Adame, expresó durante una entrevista con el programa Venga la Alegría que siente bonito que su padre hablara de una reconciliación porque al final han sido dos años de miedo.

“Por una parte se siente bonito escuchar eso (la reconciliación), porque al final han sido dos años de estar con el miedo de: ‘¿por qué me va a llamar los periodistas?’, ‘¿Qué dijo mi papá?’. Entonces por una parte nunca hubo ese problema de que mi papá nos alienara de él o que le dijéramos mal padre, porque no. Muchas veces, yo siempre a pesar de todo sabía que estaba trabajando y que nos estaba dando la mejor vida que él podía”.

El joven expresó que si su padre está cambiando él estaría dispuesto a perdonarlo de lo que ha dicho en los medios de comunicación. “Si ya está cambiando, si ya está aceptando, pues obviamente yo con todo gusto tengo ganas de reconciliarme y no sabes la paz que ya sería que siga diciendo cosas, atacando cosas. Si ya no quieres estar en nuestras vidas, mejor no nos metas y ya no nos hablamos, pero si ahora quiere retomar la relación, con todo gusto y super bienvenido, sólo que fueron dos años de cosas feas que él dijo públicamente”.

Finalmente, Sebastián Adame, le envió un alentador mensaje a Alfredo Adame. “Lo único que le pediría es que se acerque más, que mande mensaje, que se acerque a donde vivimos porque al final vive a una cuadra de nosotros, sabe donde encontrarnos y que tenga esa iniciativa”.

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS ���� https://t.co/J707V1idaL



Adame se sincera hasta las lágrimas y les manda un fuerte mensaje a sus hijos, ¡quiere reconciliarse con ellos! ���� #FamososCompiten pic.twitter.com/yX7R1tGyOz — Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! (@SoyFamosoMx) May 19, 2022

Síguenos en