Adrien Brody será Pat Riley en la serie de HBO sobre los Lakers de los 80

Todo está listo para el rodaje de la serie que HBO prepara sobre los Lakers de Los Ángeles y se confirmó que el ganador del Óscar Adrien Brody dará vida al entrenador Pat Riley, quien llevó al equipo angelino a tener una época dorada, conocida como ‘Showtime’.

El nombre del actor de cine ya se mencionada como un rumor, sin embargo, ahora fueron Variety y Deadline los que aseguraron que será él quien interprete al coach, quien llevó al equipo a jugar de una manera explosiva y espectacular en la NBA.

Pat Riley hizo historia en la liga de baloncesto más popular del mundo en la década de 1980, cuando dirigió a un equipo conformado por jugadores como Earvin el ‘Magic’ Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, una dupla por demás conocida por los amantes del deporte ráfaga.

Adrien Brody se unirá a un elenco en el que ya figuraban Quincy Isaiah, quien hará el papel del ‘Magic’ Johnson; Solomon Hughes (Kareem Abdul-Jabbar), John C. Reilly (Jerry Buss) y Jason Clarke (Jerry West).

Esta serie se basará en el libro “Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s”, que escribió Jeff Pearlman y la historia será contada por episodios pues la cadena HBO dio luz verde a esta serie en diciembre de 2019.

El realizador Adam McKay, uno de los nombres en mayúsculas de Hollywood en los últimos años, dirigió el episodio piloto y también será productor ejecutivo de esta serie, la cual promete ser tan espectacular como el juego de los Lakers en los 80.

Ganador del Óscar al mejor guion original por “The Big Short” (2015), McKay ha destacado como director en cintas como “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” (2004), “The Big Short” y “Vice” (2018). Ahora probará suerte con esta serie.

También se ha convertido en un productor televisivo de prestigio al situarse entre bastidores en series tan aclamadas como “Succession”. Ahora hará equipo con Adrien Brody, quien ganó el Óscar por su actuación en ‘El pianista’.

“A través de la ciudad de Los Ángeles en los 80, experimentaremos el viaje emocionante de un equipo que dominó una década de baloncesto y los veremos no solo alcanzar un estatus icónico, sino también transformar el deporte en todos los sentidos”, dijo en un comunicado la vicepresidenta de programación de HBO, Francesca Orsi, a finales de 2019.

“Fue una de las dinastías deportivas más veneradas y dominantes, un equipo que definió a su época, tanto dentro como fuera de la cancha”, argumentó, y ello le aseguraría que al menos los aficionados de los Lakers estén atentos a la serie.