El pasado mes de marzo, Adrián Uribe reveló que ya no tiene exclusividad con Televisa, empresa a la que perteneció por más de 20 años, por lo que hace unos días comenzó a circular que el conductor de televisión encabezará ambicioso proyecto en Tv Azteca.

“Y es que fuertes rumores indican que el intérprete de ‘El Vitor’ estaría a un paso de entrar a TV Azteca, para conducir uno de los reality shows más ambiciosos de la empresa cuyo título tentativo es ‘Soy famoso... Sácame de aquí’”, publicó la revista Tv Notas recientemente por lo que Adrián Uribe fue abordado por algunos medios de comunicación sobre su posible llegada a la televisora de Ajusco.

Fue durante su regreso a México que el ex conductor de "100 mexicanos dijeron" bromeó sobre está situación y aclaró que Televisa no le quitó la exclusividad si no que él decidió no renovar el contrato que tenía con la televisora debido a que quería más libertad.

Lee también: Benito Castro a Maribel Guardia: "Esa mujer es un monstruo torneado"

“A mí no me quitaron la exclusividad, la empresa quería firmarme, mi contrato se venció porque yo firmé 6 años y tenía mi contrato. Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron ‘vamos a firmar’ y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no”, afirmó Adrián Uribe.

Pese a que el conductor señaló que los primeros meses resintió económicamente el ya no estar en Televisa, asegura que no se arrepiente de la decisión que tomó.

“Como toda decisión en la vida, de repente dices ‘¡ay cabrón!”; me acuerdo los primeros meses sin que cayera el cheque, sí se siente como: ‘ay ya no tengo ese sueldo fijo ya, no tengo esa entrada, pero te digo algo?... me siento muy satisfecho con la decisión que tomé”.

Lee también: Nailea Norvind, la villana de las telenovelas que vende en un tianguis

Adrián Uribe será el conductor de Soy Famoso… Sácame de aquí. pic.twitter.com/fwaboXPvUm — ���� ������������������ (@LaComadritaOf2) April 15, 2022

Respecto a que le dará un golpe a Televisa al encabezar un ambicioso proyecto en Tv Azteca, Adrián Uribe bromeó e indicó que estpa contratado por la competencia sin su consentimiento. “En qué momento me contrataron y no me di cuenta”,indicó el famoso ante su posible llegada a la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Posteriormente Adrián Uribe aclaró que todo se trata de un rumor, pues no tiene ningún contrato con la empresa de Ajusco. “Es mentira, no tenemos ningún arreglo con Tv Azteca".

Síguenos en